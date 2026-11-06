Brückensperre in Wien: ÖAMTC warnt vor Staus im Einkaufs- und Adventverkehr

Autofahrer in Wien müssen sich ab Dienstag, dem 10. November, auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Salztorbrücke über den Donaukanal wird für Pkw und Lkw gesperrt.

Ab 10. November ist die Salztorbrücke, die den ersten und zweiten Wiener Gemeindebezirk miteinander verbindet, für den Autoverkehr gesperrt. Betroffen ist damit die Verbindung zwischen der Salztorgasse und der Hollandstraße beziehungsweise zwischen dem Franz-Josefs-Kai und der Oberen Donaustraße. Laut ÖAMTC erfolgt die Sperre vorsorglich. Autofahrer und Lkw-Lenker müssen auf andere Brücken über den Donaukanal ausweichen.

Auf diesen Brücken drohen Staus

Besonders betroffen sein könnten die Marienbrücke und die Augartenbrücke. Dort rechnen die Verkehrsexperten ab dem 10. November zeitweise mit Verzögerungen und Staus. Zusätzlich dürfte der zunehmende Einkaufsverkehr die Situation verschärfen. Auch die bevorstehende Adventmarkt-Saison könnte für ein höheres Verkehrsaufkommen sorgen. Vor allem in den Nachmittags- und Abendstunden erwartet der ÖAMTC daher zusätzliche Behinderungen.

Wer die Brücke weiterhin nutzen darf

Für Fußgänger und Radfahrer bleibt die Salztorbrücke trotz der Sperre passierbar. Auch die Buslinie 2A darf die Verbindung weiterhin nutzen. Autofahrern empfiehlt sich, vor Fahrtantritt die aktuelle Verkehrslage zu überprüfen. Informationen zu Staus und Verzögerungen stellt der ÖAMTC über seine App und den Online-Verkehrsservice bereit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2026 um 17:29 Uhr aktualisiert