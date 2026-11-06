Erst Nebel, dann Sonne: So wird das Wetter am Samstag in Wien

Der Samstag, 7. November, bringt den Wienern nach einem teils frostigen Start viel Sonnenschein. Während am Morgen in einigen Bezirken noch Nebel und Dunst für trübe Sicht sorgen, zeigt sich im Laufe des Tages die Sonne.

Wer am Samstagmorgen in Wien unterwegs ist, sollte sich warm anziehen. Laut der Wetterprognose von GeoSphere Austria liegen die Frühtemperaturen zwischen minus 3 Grad am Stadtrand und plus 1 Grad in den inneren Bezirken. Dazu können sich in einzelnen Stadtteilen Dunst- und Nebelfelder halten. Doch die trübe Stimmung ist nicht von Dauer.

Sonnenschein bis zum Abend

Im Laufe des Vormittags lösen sich die Nebelfelder auf und machen Platz für die Sonne. Anschließend dürfen sich die Wiener auf freundliches Herbstwetter freuen. Laut GeoSphere Austria scheint die Sonne bis zum Abend von einem wolkenlosen Himmel. Regen ist damit nicht in Sicht.

Temperaturen steigen auf 9 Grad

Nach dem frostigen Start wird es tagsüber etwas milder. Die Höchsttemperaturen erreichen in Wien rund 9 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus östlicher Richtung.