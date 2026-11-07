In der Donaustadt entsteht ein neuer Wald: Große Einpflanz-Aktion

Heute setzen Familien in der Donaustadt ein Zeichen für den Klimaschutz: Bei der Aktion „Wald der jungen Wienerinnen und Wiener“ entstehen am Telephonweg rund 9.000 neue Bäume.

Lust, Wien ein Stück grüner zu machen? Am heutigen Samstag, dem 7. November, ist es wieder so weit. Bei der alljährlichen Aktion „Wald der jungen Wienerinnen und Wiener“ packen Groß und Klein gemeinsam an: Rund 10.000 heimische Arten wie Eichen, Linden und Ahorn finden so jedes Jahr ihren Platz in zuvor waldarmen Zonen. Zur Seite stehen dabei die Wiener StadtförsterInnen, die tatkräftig beim Einsetzen helfen und spannende Einblicke in den Lebensraum Wald geben.

Aufforstungsinitiative seit 1985

Seit 1985 setzt sich die Aufforstungsinitiative für die Begrünung waldarmer Gebiete im Wiener Süden und Nordosten ein. Die Organisation liegt beim Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien (MA 49), der die Aktionen in Kooperation mit wienXtra sowie dem Fachbereich Jugend und Pädagogik der Abteilung Bildung und Jugend (MA 13) durchführt. Durch die Pflanzaktion gewinnt Wien jährlich zwischen 50.000 und 100.000 Quadratmeter neue Waldfläche hinzu.

Start ist um 10 Uhr

Von 10 bis 15 Uhr können Familien am Telephonweg 25 selbst zur Schaufel greifen. Ein abwechslungsreiches Programm begleitet die Pflanzaktion: Mitmach-Highlights wie Gummistiefel-Werfen, Naturwerkstätten und Kasperlinchen von der Puppenbühne Träumeland sorgen für Unterhaltung. Spannendes Waldwissen gibt es beim Mikroskopieren von Kleinstlebewesen und beim Spurenlesen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.