Vom Labor ans Krankenbett: Floridsdorf forscht gezielt an Magen, Darm und Leber

Wien rüstet im Kampf gegen Volkskrankheiten auf: An der Klinik Floridsdorf bringt ein neues Karl Landsteiner Institut Spitzenforschung zu Magen-, Darm- und Leberleiden direkt ans Krankenbett.

Erkrankungen von Magen, Darm und Leber zählen zu den häufigsten Gründen für Spitalsbehandlungen. Die Klinik Floridsdorf im 21. Bezirk in Wien schlägt hier nun eine direkte Brücke zwischen Labor und Krankenbett: Mit dem neu gegründeten Karl Landsteiner Institut für gastroenterologische und hepatologische Forschung baut der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) seine wissenschaftliche Arbeit gezielt aus.

Im Fokus: Darmerkrankungen, Leberleiden und Endoskopie

Geleitet wird die Einrichtung von Primaria Monika Ferlitsch. Das Institut setzt auf klinische und translationale Forschung, um Laborergebnisse ohne Umwege in die Praxis zu bringen. Im Fokus stehen chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Leberleiden und moderne klinische Endoskopie. Für Betroffene bedeutet das vor allem Zugang zu innovativen Studien, früheren Diagnosen und zielgerichteten Therapien.

„Die besten Lösungen für die Gesundheitsversorgung entstehen dort, wo Forschung und klinische Praxis eng zusammenarbeiten. Der neue Rahmenvertrag schafft eine starke Basis, um diesen gemeinsamen Weg erfolgreich weiterzugehen.“ Michael Binder, Medizinischer Direktor des WIGEV

Meilenstein für den Forschungsstandort Wien

Die Neugründung markiert das 25. Karl Landsteiner Institut im WIGEV – und das erste mit diesem Schwerpunkt. Gleichzeitig besiegelten der Gesundheitsverbund und die Karl Landsteiner Gesellschaft ihre Zusammenarbeit mit einem langfristigen Rahmenvertrag. Auch Bernhard Schwarz, Präsident der Karl Landsteiner Gesellschaft, sieht in der Vereinbarung ein starkes Signal für innovative Therapien und die Weiterentwicklung des Medizinstandorts Wien. Die Kooperation vereinfacht künftige Studienprojekte und sichert eine evidenzbasierte Behandlung auf internationalem Top-Niveau.