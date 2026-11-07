Aus Eifersucht: Mann (34) soll auf Freund eingestochen haben

Eine Aussprache unter Freunden eskalierte am Freitagabend in Wien-Alsergrund. Ein 34-Jähriger soll aus Eifersucht zugestochen haben. Nach seiner Flucht kehrte er zu seinem Auto zurück - dort klickten die Handschellen.

Aus Eifersucht soll ein 34-Jähriger in Wien auf seinen eigenen Freund eingestochen haben. Nach seiner Flucht wurde ihm ausgerechnet die Rückkehr zu seinem Auto zum Verhängnis.

Aus Eifersucht soll ein 34-Jähriger in Wien auf seinen eigenen Freund eingestochen haben. Nach seiner Flucht wurde ihm ausgerechnet die Rückkehr zu seinem Auto zum Verhängnis.

Eine Aussprache zwischen zwei Freunden nahm am Freitagabend, dem 6. November 2026, in Wien eine folgenschwere Wendung. Gegen 20.30 Uhr sollen sich die beiden Männer in der Widerhofergasse im Bezirk Alsergrund aufgehalten haben, als die Situation eskalierte. „Aus Eifersucht soll ein 34-jähriger Mann (StA.: Iran) gestern Abend im Zuge einer Aussprache auf offener Straße in der Widerhofergasse im Bezirk Alsergrund mit einem Messer seinem 36-jährigen Freund in den Oberschenkel gestochen haben“, berichtet die Landespolizeidirektion Wien.

Freund im Spital

Nach dem Messerstich verständigte ein Bekannter des Verletzten die Einsatzkräfte. Die Berufsrettung Wien versorgte den 36-Jährigen notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend in ein Spital. Der mutmaßliche Angreifer hatte sich inzwischen aus dem Staub gemacht. Die Polizei leitete deshalb umgehend eine Fahndung ein.

Auto entdeckt

An der Suche nach dem 34-Jährigen beteiligten sich Polizisten der Stadtpolizeikommanden Josefstadt und Margareten sowie die Sondereinheit WEGA. Im Zuge der Fahndung gelang es den Einsatzkräften, das Fahrzeug des Verdächtigen im Bereich des Matzleinsdorfer Platzes in Margareten aufzuspüren. Vom 34-Jährigen fehlte dort zunächst jede Spur. Doch wenig später kehrte er zu seinem Wagen zurück.

Rückkehr endet mit Haft

Genau dort konnte die Polizei den Mann schließlich festnehmen. Die Suche nach einem wichtigen Beweismittel blieb allerdings bisher erfolglos. „Die mutmaßliche Tatwaffe konnte bislang nicht aufgefunden werden“, heißt es abschließend seitens der Landespolizeidirektion Wien.