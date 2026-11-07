Zeugin überführt Balkon-Einbrecher: WEGA nimmt 32-Jährigen auf frischer Tat fest

Dank der raschen Reaktion einer aufmerksamen Anwohnerin konnte die Wiener Polizei am gestrigen Einsatzabend einen mutmaßlichen Einbrecher stellen. Die Spezialeinheit WEGA fasste den Verdächtigen direkt in den fremden Wohnräumen.

Eine Zeugin hatte in der Nacht auf den heutigen 7. November beobachtet, wie ein Mann über eine Leiter auf den Balkon einer Wohnung in Favoriten kletterte. Als sie kurz darauf den Lichtkegel einer Taschenlampe im Inneren der finsteren Räumlichkeiten ausmachte, zögerte sie nicht und wählte umgehend den Polizeinotruf.

WEGA stürmt Wohnung über eingeschlagene Balkonscheibe

Die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten reagierten prompt und umstellten das Gebäude lückenlos, um eine Flucht zu verhindern. Einsatzkräfte der Sondereinheit WEGA verschafften sich daraufhin über eine eingeschlagene Terrassenscheibe Zutritt zur Wohnung. Dort trafen sie auf den mutmaßlichen Eindringling und konnten ihn widerstandslos anhalten. Die anschließende Festnahme des Tatverdächtigen – ein 32-jähriger österreichischer Staatsbürger – übernahmen Polizisten der Polizeiinspektion Keplergasse.

Einbruchswerkzeug sichergestellt

Vor Ort stellten die Ermittler umfangreiches mutmaßliches Tatwerkzeug sicher: Neben einem Hammer und zwei Schraubenziehern wurden auch ein Paar Arbeitshandschuhe beschlagnahmt. Der 32-Jährige befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Die Vernehmung des Verdächtigen steht noch aus; die weiteren Ermittlungen laufen.