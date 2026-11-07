Keine Spritzen am Spielplatz: Drei Petitionen landen im Wiener Rathaus

Zwei Wienerinnen und ein Wiener haben am Freitag ihre Anliegen im Petitionsausschuss des Wiener Rathauses vorgetragen. Entschieden wird erst in der nächsten Sitzung.

Drogen auf Spielplätzen in Mariahilf

Um die Sicherheit von Kindern geht es in der Petition „Drogenfreie Spielplätze in 1060“. Durch die Nähe zum Suchtzentrum Jedmayer in der Gumpendorfer Straße sei Drogenkonsum in Parks, auf Spielplätzen und in öffentlichen WCs in Mariahilf keine Seltenheit, schilderte Initiatorin Johanna Primik dem Ausschuss. Immer wieder würden Spritzen und leere Fläschchen genau dort liegen, wo Kinder spielen. Primik fordert, dass die Stadt alle ihre Spielplätze und Parks täglich kontrolliert und reinigt – vor allem in Bezirken mit bekannten Sucht-Hotspots. Dazu wünscht sie sich mehr Sozialarbeiter und Sicherheitskräfte vor Ort sowie Kampagnen, damit Anrainer Gefahren schneller melden. Einiges habe sich seit dem Start der Petition bereits verbessert, betonte Primik: Im Fritz-Imhoff-Park gibt es inzwischen einen höheren Zaun und eine verlängerte Schutzzone. Der Park wird öfter gereinigt, hat mehr Behälter für Drogenspritzen und wird bei Einbruch der Dunkelheit zugesperrt. Trotzdem will sie eine größere Schutzzone, weitere Umbauten und eine Debatte über den Standort des Jedmayer – und Lösungen, die über Mariahilf hinausreichen.

Mehr Hundezonen für die Donaustadt

Auslöser für die zweite Petition war ein Zaun: Seit der Badeteich Süßenbrunn eingezäunt ist, kommen Hunde dort nicht mehr ans Wasser. Petitionseinbringerin Barbara Prucha kritisiert, dass Hunde in der Planung der wachsenden Stadt kaum vorkämen. Besonders deutlich zeige sich das in der Donaustadt: Der flächenmäßig größte Bezirk Wiens wächst am stärksten, dort leben laut Prucha rund zehntausend registrierte Hunde. Ihre Forderungen: bestehende Hundezonen und Hundebadeplätze erhalten und verbessern, etwa mit genug Wasserstellen. Außerdem sollen Hundebesitzer und alle anderen, die öffentliche Plätze nutzen, in der Stadtplanung von Anfang an mitgedacht werden. Bei Umgestaltungen sollen die Bürger mitreden dürfen.

Engerthstraße: Mehr Platz für Radfahrer

Die dritte Petition betrifft die Engerthstraße, die vom Friedrich-Engels-Platz in der Brigittenau bis zum Ernst-Happel-Stadion in der Leopoldstadt führt. Die Straße ist rund 28 Meter breit. Fürs Radfahren und Zufußgehen bleiben im Schnitt aber weniger als sieben Meter, rechnete Petitionseinbringer Markus Steenbock vor. Drei Viertel der Fläche gehören den Autos – vor allem den parkenden. Auf der Donauseite müssen sich Radfahrer und Fußgänger einen schmalen Weg in beide Richtungen teilen. Das führe zu Konflikten und mache unsicher, so Steenbock. Seine Lösung: Statt quer sollen Autos schräg oder längs parken. Der gewonnene Platz könnte für breitere Rad- und Gehwege, Grünflächen, Sitzplätze ohne Konsumzwang und Schanigärten genutzt werden. Gefährliche Kreuzungen sollen entschärft werden.

Wie geht es jetzt weiter?

Ihre Empfehlungen zu den drei Petitionen beschließen die Gemeinderäte in der nächsten, nicht öffentlichen Sitzung. Die Einbringer erfahren das Ergebnis schriftlich. Ob die Hunde in Süßenbrunn wieder ans Wasser dürfen und die Spielplätze in Mariahilf sicherer werden, zeigt sich also erst danach. Die nächste öffentliche Sitzung des Petitionsausschusses ist für Freitag, 15. Jänner 2027, um 12.30 Uhr geplant.