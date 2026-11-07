Speise nicht verfügbar: Gast rastet in Fast-Food-Lokal aus und verletzt Mitarbeiter

Weil ein bestimmtes Gericht auf der Speisekarte gerade ausverkauft war, geriet ein 30-jähriger Gast am 6. November 2026 in Wien-Margareten völlig außer Kontrolle. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei entbrannte der Streit direkt an der Theke des Lokals. Als das Personal dem Mann mitteilte, dass die gewünschte Speise derzeit nicht verfügbar sei, steigerte sich der Tatverdächtige (ein 30-jähriger syrischer Staatsangehöriger) in eine massive Wutrede.

Münzen ins Gesicht geschleudert und Morddrohung ausgestoßen

Im Verlauf des Ausrasters griff der Mann zu Münzgeld und warf dieses einem Angestellten des Imbisses wuchtig ins Gesicht. Der Mitarbeiter erlitt dabei Verletzungen. Doch damit nicht genug: Neben dem körperlichen Angriff soll der Aggressor den Mann laut Polizeiangaben auch noch ausdrücklich mit dem Umbringen bedroht haben.

Festnahme und Anzeige auf freiem Fuß

Das Personal alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Schönbrunner Straße trafen rasch vor Ort ein und nahmen den 30-Jährigen noch in der Nähe des Lokals vorläufig fest. Nach seiner Einvernahme auf der Dienststelle ordnete die Staatsanwaltschaft Wien schließlich an, den Beschuldigten auf freiem Fuß anzuzeigen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der gefährlichen Drohung verantworten.