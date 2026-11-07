Mit 161 km/h in der 70er-Zone: Wiener Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Kontrollen auf Wiens Straßen: Die Polizei erwischte zahlreiche Raser, einen Alko-Lenker und Drängler. Einem Autofahrer droht nach 161 km/h im 70er-Bereich auf der A1 nun sogar die Beschlagnahme seines Wagens.

Bei Schwerpunktkontrollen im gesamten Wiener Stadtgebiet zog die Landesverkehrsabteilung zahlreiche Raser und Alko-Lenker aus dem Verkehr.

Bei Schwerpunktkontrollen im gesamten Wiener Stadtgebiet zog die Landesverkehrsabteilung zahlreiche Raser und Alko-Lenker aus dem Verkehr.

Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien führten gestern im gesamten Wiener Stadtgebiet gezielte Verkehrskontrollen durch. Im Fokus der Kontrollen standen vor allem erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie Alkohol und Drogen am Steuer. Die Beamten stellten dabei eine Vielzahl an Verstößen fest.

Beschlagnahme des Wagens droht

Ein Autofahrer fiel auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Penzing besonders auf: Gegen 8.40 Uhr raste das Fahrzeug in Fahrtrichtung Wientalstraße mit 161 km/h über den Asphalt – erlaubt sind an dieser Stelle lediglich 70 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Messtoleranz ergab sich eine Geschwindigkeitsüberschreitung von satten 82 km/h, teilt die Polizei mit. Ein mobiles Radarmessfahrzeug zeichnete die Fahrt auf, der Vorfall wurde umgehend angezeigt. Dem Lenker drohen nun ein Verfahren zum Führerscheinentzug sowie die Beschlagnahme seines Fahrzeugs.

Führerscheine vorläufig abgenommen

Auch abseits der Autobahn drückten Fahrzeuglenker viel zu stark aufs Gas. Vier Autofahrer wurden in einer 80-km/h-Zone mit Geschwindigkeiten von 131 km/h, 149 km/h, 150 km/h und 152 km/h gemessen. Ein weiterer Lenker war bei erlaubten 50 km/h mit 102 km/h unterwegs. Allen fünf Lenkern nahmen die Beamten den Führerschein vorläufig ab. Zudem zog die Polizei einen alkoholisierten Lenker aus dem Verkehr. Ein Test ergab einen Wert von 0,9 Promille – auch in diesem Fall wurde der Schein vorläufig abgenommen.

Weitere Verstöße: Drängler: Eine Anzeige wegen Unterschreitung des erforderlichen Sicherheitsabstands auf weniger als 0,2 Sekunden. Fahren ohne Schein und Ignorieren der Polizei: Eine Anzeige wegen Lenkens ohne gültige Lenkberechtigung sowie eine Anzeige wegen Missachtung eines Anhaltezeichens. Mangelnde Fahrtauglichkeit: Eine Anzeige aufgrund der unzureichenden körperlichen Verfassung eines Lenkers. Kennzeichen abgenommen: Vier Kennzeichenabnahmen wegen fehlender Haftpflichtversicherungen sowie eine vorläufige Abnahme wegen Missachtung der 72-stündigen Fahrtunterbrechung. Lärmbelästigung: Vier Anzeigen wegen vermeidbarer Knallgeräusche durch Abgasanlagen.



1.500 Euro Sicherheitsleistung eingehoben

Insgesamt führten die Polizisten 20 Alkoholvortests und einen Alkomattest durch. In einem Fall hoben die Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro direkt ein. Die Wiener Polizei kündigte an, auch weiterhin gezielte Verkehrsschwerpunkte durchzuführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr aufrechtzuerhalten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2026 um 11:00 Uhr aktualisiert