630 Hektar neues Grün: Wie die Wiener ihren eigenen Wald pflanzten

Seit dem Start der Aufforstungsinitiative im Jahr 1985 haben engagierte Wiener 630 Hektar neuen Wald geschaffen, so auch dieses Wochenende in Donaustadt.

Viele Familien mit Kindern engagieren sich bei der Baumpflanz-Aktion.

Viele Familien mit Kindern engagieren sich bei der Baumpflanz-Aktion.

Am 7. November lud der Verein WIENXTRA zu einer Aufforstungsaktion in den Telephonweg. Auf einer dortigen Ackerfläche setzten Jung und Alt gemeinsam mit Förstern der Stadt Wien rund 9.000 Jungpflanzen in den Boden.

„Wichtige Grundlage für ein gutes Leben“

„Neue Wälder und Grünräume sind eine wichtige Grundlage für ein gutes Leben in unserer Stadt“, betonte Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). „Dank Mithilfe der Wiener Bevölkerung wachsen die Wiener Waldgebiete jedes Jahr um bis zu 50.000 bis 100.000 Quadratmeter.“

Bezirksvorsteher lobt Projekt

„Es ist großartig, dass die Stadt mit dem Wald der jungen Wiener schon seit Jahrzehnten nicht nur für die stete Vermehrung des Baumbestands sorgt, sondern auch junge Menschen dazu einlädt“, freut sich Donaustadts Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ).

Aufforstung begeistert seit mehr als 40 Jahren

Seit Beginn der Aufforstungsaktion im Jahr 1985 konnten durch die zahlreichen helfenden Hände 630 Hektar Wald neu geschaffen werden. Die engagierten Helfer pflanzten dabei jährlich 10.000 bis 15.000 Bäume und Sträucher, heißt es in einer Aussendung von Klimastadtrat Czernohorszky.