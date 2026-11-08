Mysteriöser Leichenfund in Wien: Polizei veröffentlicht jetzt neue Bilder

Ein rätselhafter Leichenfund in Wien beschäftigt die Ermittler: Im April 2024 wurde bei Sanierungsarbeiten in einem Keller die Leiche eines unbekannten Mannes entdeckt. Nun gibt es neue Erkenntnisse.

Am 16. April 2024 machten Arbeiter in einem Mehrparteienhaus in Wien-Margareten eine schreckliche Entdeckung. Bei Sanierungsarbeiten stießen sie im Keller auf menschliche Überreste. Schon die ersten Untersuchungen deuteten laut Polizei auf ein Tötungsdelikt hin. Bis heute ist nicht geklärt, wer der Mann war. Auch internationale Ermittlungen und der Abgleich mit polizeilichen Datenbanken brachten bislang keinen Erfolg.

Neues Bild soll bei Identifizierung helfen

Nun gelang den Ermittlern gemeinsam mit der Medizinischen Universität Wien ein weiterer Schritt: Mithilfe einer sogenannten Gesichtsweichteilrekonstruktion wurde das mögliche Aussehen des Toten nachgebildet. Die Polizei veröffentlicht dieses Bild auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien. Dabei wird ausdrücklich betont, dass es sich nicht um ein genaues Porträt, sondern lediglich um eine Annäherung an das damalige Aussehen handelt.Auch Bilder der beim Opfer gefundenen Kleidung werden erneut veröffentlicht.

Mann dürfte aus Nordafrika stammen

Durch umfangreiche Untersuchungen konnten die Ermittler inzwischen weitere Details über den unbekannten Toten herausfinden. Demnach soll der Mann zum Zeitpunkt seines Todes etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Er war ungefähr 1,70 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und ein einwandfreies Gebiss. Wissenschaftliche Analysen deuten außerdem darauf hin, dass er höchstwahrscheinlich aus Nordafrika, möglicherweise aus Ägypten, stammte. Besonders auffällig: Die Leiche dürfte bereits seit rund 25 Jahren im Keller vergraben gewesen sein. Die Ermittler suchen deshalb vor allem nach Hinweisen auf einen Mann, der vor etwa einem Vierteljahrhundert plötzlich verschwunden ist.

©LPD Wien

Polizei bittet um Hinweise

Wer den Mann anhand der Gesichtsrekonstruktion oder seiner Kleidung wiedererkennt oder Informationen zu einem ungeklärten Vermisstenfall aus dieser Zeit hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Wien unter 01 31310 33800 sowie jede Polizeidienststelle entgegen. Informationen können auch anonym weitergegeben werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts dauern an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2026 um 11:19 Uhr aktualisiert