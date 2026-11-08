Raubüberfall in Drogeriemarkt: Bewaffneter Täter festgenommen

Ein 44-jähriger Mann soll am Samstagnachmittag, dem 7. November 2026, versucht haben, einen Drogeriemarkt in Wien zu überfallen. Dabei bedrohte er laut Polizei eine Mitarbeiterin mit einem Messer.

Während sich die Angestellten im Lagerraum aufhielten, versuchte der mutmaßliche Räuber laut Polizei, die Registrierkasse gewaltsam mit seinem Messer zu öffnen.

Während sich die Angestellten im Lagerraum aufhielten, versuchte der mutmaßliche Räuber laut Polizei, die Registrierkasse gewaltsam mit seinem Messer zu öffnen.

Gegen 16.30 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem versuchten Raubüberfall. Ein 44-jähriger Mann soll eine Angestellte mit einem Messer bedroht und Bargeld verlangt haben. Der Mitarbeiterin gelang es jedoch, sich in Sicherheit zu bringen. Gemeinsam mit einer Kollegin flüchtete sie in einen Lagerraum. Von dort aus verständigten die beiden Frauen die Polizei.

Messerklinge brach beim Aufbrechen der Kasse ab

Während sich die Angestellten im Lagerraum aufhielten, versuchte der mutmaßliche Räuber laut Polizei, die Registrierkasse gewaltsam mit seinem Messer zu öffnen. Dabei brach allerdings die Klinge ab. Der Mann gab seinen Versuch auf und verließ das Geschäft, ohne Geld erbeutet zu haben.

Polizei nahm 44-Jährigen fest

Ein Zeuge beobachtete die Flucht und konnte den Einsatzkräften mitteilen, dass der Mann entlang der Sechshauser Straße stadteinwärts unterwegs war. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Beamte der Polizeiinspektion Tannengasse konnten den 44-Jährigen kurz darauf in der Nähe des Drogeriemarktes anhalten und festnehmen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Raubes. Für den Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

Gegen 16.30 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem versuchten Raubüberfall. Ein 44-jähriger Mann soll eine Angestellte mit einem Messer bedroht und Bargeld verlangt haben. Der Mitarbeiterin gelang es jedoch, sich in Sicherheit zu bringen. Gemeinsam mit einer Kollegin flüchtete sie in einen Lagerraum. Von dort aus verständigten die beiden Frauen die Polizei.

Messerklinge brach beim Aufbrechen der Kasse ab

Während sich die Angestellten im Lagerraum aufhielten, versuchte der mutmaßliche Räuber laut Polizei, die Registrierkasse gewaltsam mit seinem Messer zu öffnen. Dabei brach allerdings die Klinge ab. Der Mann gab seinen Versuch auf und verließ das Geschäft, ohne Geld erbeutet zu haben.

Polizei nahm 44-Jährigen fest

Ein Zeuge beobachtete die Flucht und konnte den Einsatzkräften mitteilen, dass der Mann entlang der Sechshauser Straße stadteinwärts unterwegs war. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Beamte der Polizeiinspektion Tannengasse konnten den 44-Jährigen kurz darauf in der Nähe des Drogeriemarktes anhalten und festnehmen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Raubes. Für den Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.