Kellereinbruch in Wien: Frau beschuldigt Männer und wird selbst festgenommen

Gegen 19.30 Uhr waren Polizisten der Polizeiinspektion Albert-Schweitzer-Gasse auf Streife in der Märzstraße im 14. Wiener Gemeindebezirk unterwegs. Dabei fielen ihnen zwei Männer und eine Frau auf, die ein Fahrrad schoben. Als das Trio die Polizisten bemerkte, verhielt es sich laut Polizei auffällig nervös. Die Beamten entschieden sich deshalb für eine Kontrolle.

Aufgebrochenes Schloss und Drogen entdeckt

Bei der Überprüfung bemerkten die Polizisten, dass die beiden Männer im Alter von 34 und 45 Jahren Arbeitshandschuhe trugen, die nicht zu ihrer übrigen Kleidung passten. Außerdem hatten sie ein aufgebrochenes Vorhängeschloss dabei. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten mehrere verdächtige Gegenstände sicher. Darunter befanden sich mutmaßliches Einbruchswerkzeug, mehrere Schlüsselbünde sowie Cannabis und Crystal Meth. Auch eine gefälschte 200-Euro-Banknote wurde gefunden.

Frau belastete ihre Begleiter

Während der Amtshandlung machte die 32-jährige Begleiterin eine überraschende Aussage: Sie beschuldigte die beiden Männer, das Fahrrad kurz zuvor aus einem Keller gestohlen zu haben. Doch damit geriet auch die Frau selbst ins Visier der Ermittler. Aufgrund ihrer Angaben entstand der Verdacht, dass sie bei dem mutmaßlichen Einbruch beteiligt gewesen sein und während der Tat aufgepasst haben könnte.

Alle drei festgenommen

Die Polizei nahm daraufhin alle drei Personen fest. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 34-jährigen Slowaken, einen 45-jährigen Ungarn und eine 32-jährige Ungarin. Die Ermittlungen dauern an. Dabei wird auch geprüft, ob das Trio mit weiteren Straftaten in Verbindung stehen könnte. Für alle drei gilt die Unschuldsvermutung.