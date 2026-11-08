Großeinsatz in Wiener Innenstadt: 20-Jähriger mit Stichverletzungen entdeckt

Am Samstagabend, 7. November, kam es mitten in der Wiener Innenstadt zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Rund zehn Personen sollen daran beteiligt gewesen sein. Ein 20-jähriger Mann erlitt Stichverletzungen.

Gegen 20.15 Uhr beobachteten Passanten eine Schlägerei am Franz-Josefs-Kai im ersten Wiener Gemeindebezirk. Sie verständigten umgehend die Polizei, die mit zahlreichen Einsatzkräften anrückte. Als die Beamten eintrafen, war die Auseinandersetzung bereits vorbei. Am Einsatzort entdeckten sie jedoch einen verletzten 20-Jährigen. Der junge Mann hatte mehrere blutende Stichverletzungen im Gesäßbereich.

Jugendliche sollen 20-Jährigen angegriffen haben

Die Polizisten leisteten sofort Erste Hilfe und versorgten die Wunden, bis die Berufsrettung Wien eintraf. Laut Angaben des Verletzten soll er von einer Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 16 und 18 Jahren attackiert worden sein. Ob und womit die Stichverletzungen verursacht wurden, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend eine Fahndung nach den Beteiligten ein. Diese verlief zunächst ohne Erfolg.

Verletzter ins Krankenhaus gebracht

Der 20-Jährige wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Da er sich während des Einsatzes laut Polizei zunehmend widersetzlich verhielt, begleiteten Beamte den Rettungstransport. Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen war, ist bislang unklar. Auch das mögliche Motiv wird noch untersucht.

Polizei bittet um Hinweise

Das Kriminalreferat Innere Stadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Beteiligten machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 01/31310-99 21810 entgegengenommen. Auch anonyme Informationen sind möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2026 um 12:35 Uhr aktualisiert