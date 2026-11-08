Todesdrohung gegen Ex-Partnerin: Bewaffneter 40-Jähriger festgenommen

Ein 40-Jähriger soll seiner ehemaligen Lebensgefährtin mit dem Tod gedroht haben. Da der Mann zwei Schusswaffen bei sich hatte, rückten zahlreiche Polizeikräfte an.

Der 35-Jährigen gelang es, ihren ehemaligen Partner unter einem Vorwand aus der Wohnung zu locken. Anschließend sperrte sie die Tür ab und alarmierte die Polizei.

Der 35-Jährigen gelang es, ihren ehemaligen Partner unter einem Vorwand aus der Wohnung zu locken. Anschließend sperrte sie die Tür ab und alarmierte die Polizei.

Gegen 19.30 Uhr trafen sich ein 40-jähriger Österreicher und seine 35-jährige Ex-Lebensgefährtin zu einer vereinbarten Aussprache in ihrer früheren gemeinsamen Wohnung im 14. Wiener Gemeindebezirk. Dabei soll der Mann die Frau laut Polizei mit dem Umbringen bedroht haben. Der 35-Jährigen gelang es, ihren ehemaligen Partner unter einem Vorwand aus der Wohnung zu locken. Anschließend sperrte sie die Tür ab und alarmierte die Polizei.

Zwei Schusswaffen und laute Knallgeräusche

Beim Notruf erklärte die Frau, dass ihr Ex-Partner Waffenbesitzer sei und zwei Faustfeuerwaffen mit sich führe. Außerdem habe sie vor der Wohnungstür zwei laute Knallgeräusche gehört. Die Polizei reagierte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften. Unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen konnten die Beamten den 40-Jährigen noch vor Ort festnehmen. Bei dem Einsatz wurden zwei Faustfeuerwaffen samt Munition sowie die waffenrechtlichen Dokumente des Mannes sichergestellt.

Polizei suchte nach möglichen Schussspuren

Da zunächst unklar war, ob tatsächlich geschossen worden war, untersuchten die Einsatzkräfte den Bereich rund um die Wohnung. Dabei kam auch ein Polizeidiensthund zum Einsatz. Die Suche nach Patronenhülsen und anderen möglichen Schussspuren blieb allerdings erfolglos. Hinweise auf eine tatsächliche Schussabgabe konnten nicht gefunden werden. Der 40-Jährige bestritt bei seiner Einvernahme, seine Ex-Partnerin bedroht zu haben. Die Knallgeräusche könnten seiner Ansicht nach von Böllern stammen. Damit habe er jedoch nichts zu tun.

Mann wieder auf freiem Fuß

Gegen den Verdächtigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 40-Jährige anschließend aus der Haft entlassen. Er wird auf freiem Fuß wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.