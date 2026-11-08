21-jähriger Fußballer kollabiert am Rasen

Beim Spiel WAF gegen den Post SV im Wiener Unterhaus kam es am Sonntag zu einem dramatischen Zwischenfall. Ein 21-jähriger Kicker fällt plötzlich um.

Am Sonntagvormittag stieg in Brigittenau die Partie Post SV gegen den Heimverein WAF. Kurz nach der Pause kommt es zu dramatischen Szenen am Spielfeld. Ein Spieler des Post SV geht plötzlich ohne Fremdeinwirkung zu Boden, berichtete die Kronen Zeitung.

Fußballer mit Rettung abtransportiert

Das Spiel wurde unterbrochen, und die Rettung musste gerufen werden. Der Rettungswagen fuhr bis auf das Spielfeld, wo der 21-Jährige erstversorgt wurde, und brachte den Spieler danach ins Krankenhaus.

„Für Stojke“

Nach Absprache mit beiden Teams und dem Schiedsrichter läuft die Partie anschließend weiter, der Post SV gewinnt klar mit 4:1. Auf Instagram widmen das Team den Sieg ihrem Mannschaftskollegen Marko Stojanovic.