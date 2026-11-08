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/ ©WienTourismus/Gregor Hofbauer
Bild auf 5min.at zeigt ein Panaroma-Bild von Wien.
Die Donauinsel ist am Montag in Hochnebel gehüllt.
Wien
08/11/2026
um die sieben Grad

Wetter in Wien: Trüber Ausblick zum Anfang der Woche

Der Wochenstart beginnt in der Bundeshauptstadt mit Nebel. Gegen Abend kann es ein bisschen freundlicher werden.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)
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Zäher Hochnebel hält sich am Montag recht hartnäckig bis in den Nachmittag hinein. Erst spät am Abend lockert es etwas auf, prognostiert GeoSphere Austria. Der Wind weht schwach aus Südosten, er kann am Nachmittag etwas stärker werden. Am Morgen hat es minus zwei bis plus ein Grad, die Tageshöchstwerte liegen um die sieben Grad.

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