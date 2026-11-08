Wetter in Wien: Trüber Ausblick zum Anfang der Woche

Zäher Hochnebel hält sich am Montag recht hartnäckig bis in den Nachmittag hinein. Erst spät am Abend lockert es etwas auf, prognostiert GeoSphere Austria. Der Wind weht schwach aus Südosten, er kann am Nachmittag etwas stärker werden. Am Morgen hat es minus zwei bis plus ein Grad, die Tageshöchstwerte liegen um die sieben Grad.