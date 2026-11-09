Punsch, Musik und Eisstockschießen: An diesen Wiener Bahnhöfen wird es weihnachtlich

Die ÖBB bringen Weihnachtsstimmung an zwei Wiener Bahnhöfe. Ab November warten am Hauptbahnhof und am Westbahnhof Adventmärkte mit Punsch, Musik, Kinderprogramm und zahlreichen weiteren Highlights.

Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür und auch an Wiens Bahnhöfen wird es bald festlich. Die ÖBB verwandeln die BahnhofCitys am Wiener Hauptbahnhof und am Westbahnhof in weihnachtliche Treffpunkte. Besucher dürfen sich auf Adventmärkte, kulinarische Köstlichkeiten, musikalische Unterhaltung und ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie freuen.

Weihnachtsmarkt am Hauptbahnhof startet am 12. November

Am Vorplatz des Wiener Hauptbahnhofs öffnet der Weihnachtsmarkt am Donnerstag, dem 12. November, seine Pforten. Bis zum 20. Dezember können Besucher täglich von 14 bis 20 Uhr durch den Markt schlendern. Die offizielle Eröffnung findet am 12. November um 18 Uhr statt. Für die musikalische Einstimmung sorgt der Chor der ÖBB, anschließend legt ein Afterwork-DJ auf. Neben Punsch, Glühwein und regionalen Schmankerln wartet auch eine Eisstockbahn auf die Besucher. An mehreren Tagen im Dezember schenken die ÖBB außerdem beim Charity-Punsch für den guten Zweck aus. Für die kleinen Gäste gibt es die Möglichkeit, Briefe an das Christkind zu schreiben oder an den Wochenenden bei Bastel- und Schminkaktionen mitzumachen. Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt ist kostenlos.

Auch am Westbahnhof wird gefeiert

Eine Woche später, am 19. November, startet auch der Weihnachtsmarkt bei der BahnhofCity Wien West. Bis zum 19. Dezember verwandelt sich der sogenannte Vapianoplatz am Europaplatz 1 jeweils von Donnerstag bis Samstag zwischen 14 und 20 Uhr in einen weihnachtlichen Treffpunkt. Donnerstags stehen Afterwork-Musik und eine Punschaktion auf dem Programm, freitags können Besucher beim Glücksrad ihr Glück versuchen. Samstags sorgen Live-Auftritte für Unterhaltung. Zusätzlich werden handgefertigte Weihnachtsgeschenke von sozialen Organisationen und Vereinen angeboten. Die offizielle Eröffnung findet am 19. November um 15.30 Uhr statt. Ab 16 Uhr spielt die Polizeimusik, bevor um 17.30 Uhr ein DJ übernimmt.

Nikolaus, Kasperl und Geschenke-Service

Auch für Familien haben sich die ÖBB einiges einfallen lassen. Am 5. Dezember schaut der Nikolaus vorbei. Darüber hinaus stehen mehrere Kasperlvorstellungen auf dem Programm. Am Westbahnhof dürfen sich Besucher außerdem auf eine Modellbahnausstellung mit wechselnden Themenwelten freuen. Wer noch Weihnachtsgeschenke besorgen muss, kann an ausgewählten Tagen einen besonderen Service nutzen: An Einpackstationen werden Geschenke gegen eine freiwillige Spende verpackt. Der Erlös kommt einer karitativen Organisation zugute.