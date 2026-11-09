14 Monate dicht: Wiener Brückensperre sorgt für Wirbel

Auf Wiens Autofahrer kommen ab Dienstag, dem 10. November, erhebliche Einschränkungen zu. Die Salztorbrücke, eine wichtige Verbindung zwischen dem 1. und 2. Bezirk, wird für den motorisierten Individualverkehr vollständig gesperrt. Betroffen sind Pkw, Lkw und Motorräder. Fußgänger, Radfahrer und der Citybus 2A dürfen die Brücke hingegen weiterhin nutzen. Die Sperre soll insgesamt 14 Monate dauern. Beim ÖAMTC sorgt das Vorgehen der Stadt Wien für deutliche Kritik.

ÖAMTC kann Sperre nicht nachvollziehen

Vor allem der Zeitpunkt der Sperre wirft für den Mobilitätsclub Fragen auf. Schließlich seien das hohe Alter und der Zustand der Brücke bereits seit Jahren bekannt. „Wenn eine Brücke nicht mehr sicher genutzt werden kann, muss gehandelt werden – das ist klar. Es ist aber nicht nachvollziehbar, warum nach jahrelangen Kontrollen nun so kurzfristig eine derart weitreichende Sperre notwendig wird“, kritisiert ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler. Auch die unterschiedlichen Regelungen für Fahrzeuge sorgen für Verwunderung. Während selbst Motorräder die Brücke nicht mehr befahren dürfen, bleibt die Überquerung für den deutlich schwereren Citybus erlaubt. Der ÖAMTC fordert deshalb, dass die Stadt Wien die Messdaten und Berechnungen veröffentlicht, auf deren Grundlage das Fahrverbot beschlossen wurde.

Täglich 12.000 Fahrzeuge betroffen

Wie bedeutend die Salztorbrücke für den Wiener Verkehr ist, zeigen die offiziellen Zahlen: Rund 12.000 Kraftfahrzeuge nutzen die Verbindung täglich. Während der Sperre muss der Verkehr auf andere Strecken ausweichen. Der ÖAMTC rechnet deshalb mit Staus und längeren Fahrzeiten. Der Mobilitätsclub fordert, weniger einschneidende Alternativen zu prüfen. So könnte möglicherweise zumindest ein Fahrstreifen in Richtung 1. Bezirk für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen geöffnet bleiben – vorausgesetzt, sämtliche Sicherheitsanforderungen werden eingehalten.

Auch Neubau sorgt für Kritik

Nicht nur die bevorstehende Sperre, sondern auch der geplante Neubau der Salztorbrücke stößt beim ÖAMTC auf Kritik. Nach Informationen des Mobilitätsclubs soll die neue Brücke dieselben Abmessungen wie die bisherige erhalten. Für breitere Radwege könnte dadurch ein Fahrstreifen wegfallen. Der ÖAMTC schlägt stattdessen ein neues Verkehrskonzept vor. Demnach könnte die Salztorbrücke künftig als Einbahn in Richtung 1. Bezirk geführt werden, während der Verkehr in die Gegenrichtung über die Marienbrücke fließt. Zusätzlich bringt der Club eine gemeinsame Bus- und Radspur sowie einen eigenen Radweg ins Spiel. „Es braucht ein schlüssiges Gesamtkonzept. Eine leistungsfähige Verbindung für den Kfz-Verkehr darf dabei nicht von vornherein aufgegeben werden“, betont Nagler. Der ÖAMTC appelliert deshalb an die Stadt Wien, verschiedene Planungsvarianten frühzeitig öffentlich zu diskutieren.