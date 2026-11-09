2,50 Euro pro Abhebung: AK warnt vor versteckten Gebühren

Wer beim Bankomaten Geld abhebt, sollte genau hinschauen. Ein aktueller Test der Arbeiterkammer zeigt: Bei manchen Automaten werden 2,50 Euro fällig. Doch die Gebühren sind oft kaum zu erkennen.

Geld beim Bankomaten abheben und dafür extra bezahlen? Das kann schneller passieren, als man denkt. Die Arbeiterkammer (AK) Wien hat im August 2026 insgesamt 29 Bankomaten von vier verschiedenen Anbietern getestet. Dabei wurden nicht nur Gebühren überprüft, sondern auch die Kennzeichnung der Geräte und mögliche Behebungslimits. Das Ergebnis zeigt einige Schwachstellen.

2,50 Euro für eine Abhebung

Von den vier untersuchten Anbietern verlangte nur IC Cash eine zusätzliche Gebühr. Bei den getesteten Abhebungen wurden jeweils 2,50 Euro verrechnet. Besonders kritisch sieht die AK, wie darüber informiert wird. Der Hinweis erscheint erst kurz vor Abschluss der Abhebung in kleiner Schrift auf dem Bildschirm. Dadurch kann er leicht übersehen werden.Auch bei den Belegen gab es Probleme: Nur bei einem der acht besuchten IC-Cash-Automaten konnte eine Quittung ausgedruckt werden. Ein Gerät war allerdings außer Betrieb.

Diese Bankomaten waren kostenlos

Bei den getesteten Geräten von Euronet, Telecash und Payment Services Austria (PSA) wurden keine direkten Abhebungsgebühren verlangt. Allerdings stellte die AK bei sieben von acht Euronet-Automaten ein Limit von 200 Euro pro Abhebung fest. Ein weiterer Kritikpunkt: Bei manchen Geräten war nicht sofort ersichtlich, welches Unternehmen dahintersteckt. Auch die Suche nach Bankomat-Standorten im Internet gestaltete sich teilweise schwierig. Besonders bei Euronet fehlte zum Zeitpunkt der Erhebung eine entsprechende Übersicht.

AK rät: Gebühren genau kontrollieren

AK-Konsumentenschützer Christian Prantner empfiehlt, vor jeder Abhebung aufmerksam auf mögliche Zusatzkosten zu achten. Werden Gebühren angezeigt, kann der Vorgang noch abgebrochen werden. Besonders im Ausland ist Vorsicht geboten. Laut AK reichen Beschwerden über Abhebungsgebühren dort von 1,50 bis 6,50 Euro. Die Arbeiterkammer fordert deshalb deutlichere Gebührenhinweise, eine bessere Kennzeichnung der Automaten und leicht zugängliche Informationen über deren Standorte. So sollen Konsumenten bereits vor dem Geldabheben wissen, welche Kosten auf sie zukommen.