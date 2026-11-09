Ausgezeichnet! Große Award-Gala kommt 2027 nach Wien

Die Austrian Event Awards feiern ihre 30. Ausgabe in Wien: Am 1. April 2027 wird die VIECON Messe Wien zum Schauplatz der Jubiläumsgala. Die Location wurde 2026 selbst als beste Eventlocation Österreichs ausgezeichnet.

Die 30. Jubiläumsausgabe der wichtigsten Auszeichnungen für die österreichische Live-Marketing-Branche kommt in das VIECON Center in die Bundeshauptstadt. „Die 30. Jubiläumsausgabe des AUSTRIAN EVENT AWARD zu VIECON nach Wien zu holen, ist für uns Auszeichnung und Auftrag zugleich: der Branche eine besondere Bühne für Begegnung, Austausch und ausgezeichnete Projekte zu bieten“, freut sich Katharina Weishaupt, Geschäftsführerin von VIECON Messe Wien. Die Veranstaltung wird mit den Partnern Gerstner Exhibition & Congress Catering zusammenarbeiten.

Auszeichnungen seit 1996

Die Austrian Event Awards zeichnen seit 1996 herausragende Leistungen im österreichischen Live-Marketing aus. Hier treffen wichtige Vertreter aus Marketing, Kommunikation und Wirtschaft zusammen. „Eine Award-Show, die selbst höchste Ansprüche an Event-Exzellenz stellt, braucht Partner, die diese Qualität nicht nur verstehen, sondern auch leben. Umso mehr freue ich mich, dass wir für unsere 30. Jubiläums-Edition drei absolute Top-Partner gewinnen konnten. Gemeinsam schaffen wir die Basis für einen Gala-Abend, der unserer Branche und diesem besonderen Jubiläum gerecht wird“, sagt Christoph Berndl, Brand Owner und Veranstalter des AUSTRIAN EVENT AWARD.

Preise für Nachhaltigkeit und Sicherheit

Das Programm beginnt um 17.30 Uhr mit „AEA Planet Live“, einer begleitenden Erlebnisausstellung. Um 19 Uhr startet dann die Award Show und bei der anschließenden „Winners Party“ werden die Gewinner der Awards ordentlich gefeiert. Ausgezeichnet wird in acht verschiedenen Kategorien, unter anderem für Nachhaltigkeit und Event Safety. Neu hinzu kommt der Sonderpreis „Events im Tourismus“. Einreichberechtigt sind österreichische Agenturen, Unternehmen und Veranstalter mit Projekten im In- und Ausland sowie internationale Unternehmen und Agenturen mit Veranstaltungen in Österreich. Berücksichtigt werden Projekte aus dem Zeitraum vom 1. Jänner 2025 bis 15. Jänner 2027. Einreichschluss ist der 15. Jänner 2027 um Mitternacht. Weitere Informationen zum AUSTRIAN EVENT AWARD findest du hier.