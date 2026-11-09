Weniger verbrauchen, besser leben? Das sagt die Forschung

Mehr Ressourcen bedeuten nicht automatisch mehr Lebensqualität: Eine neue BOKU-Studie zeigt, dass vor allem Bildung, Gesundheitsversorgung und saubere Luft entscheidend dafür sind, wie gut Menschen leben.

Wie erhöht man weltweit die Lebensdauer und -qualität, ohne mehr Ressourcen zu verbrauchen und Emissionen zu verursachen? Im Rahmen des FWF-Emerging Fields Projektes REMASS, widmete sich ein Forschungsteam der BOKU Universität genau dieser Frage. Das Ergebnis zeigt: Ein höherer Ressourchenverbrauch führt nicht automatisch zu einer besseren Lebensqualität. Entscheidend ist wie effektiv natürliche Ressourcen eingesetzt werden, um unter anderem Gesundheitsversorgung und Bildung bereitzustellen. Die Feinstaubbelastung der Bevölkerung in der Atemluft sollte wegen seiner gesundheitsschädlichen Eigenschaften so gering wie möglich gehalten werden. Auch die ungleiche Verteilung von Einkommen sind von Bedeutung.

Ein Forschungsteam, eine große Frage

Die Untersuchung ist eine Zusammenarbeit des REMASS-Teams und den Universitäten Wien, Leeds, Rovira i Virgili, Tarragona (Spanien), Calvin (USA), der Akademie der Wissenschaften und dem Institut für Höhere Studien (IHS). Das Team arbeitet am Institut für Soziale Ökologie daran, Zusammenhänge zwischen menschlichem Wohlergehen und ökologischen Belastungsgrenzen besser zu verstehen.

Wie lässt sich Lebensqualität messen?

Die Untersuchung arbeitet mit dem Indikatior „Years of Good Life“, der beschreibt wie viele Lebensjahre Menschen in einem Land durchschnittlich erwarten können, in denen sie oberhalb der absoluten Armutsgrenze leben, bei guter Gesundheit sind und mit ihrem Leben zufrieden sind. Mit diesem Indikator macht das Team Lebensqualität international vergleichbar und untersuchte den zusammenhängenden Ressourcenverbrauch und Emissionen. Die Auswertung ergibt, dass wirtschaftliches Wachstum ärmeren Ländern helfen kann, mehr Jahre gutes Lebens zu erreichen. Mit zunehmendem Wohlstand nimmt dieser Effekt jedoch ab. Ein höherer Verbrauch natürlicher Ressourcen führt somit nicht automatisch zu mehr Lebensqualität. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob diese Mittel in jene gesellschaftlichen Leistungen fließen, die ein längeres und gesünderes Leben unterstützen.

Mehr Geld allein macht das Leben nicht besser

Für Länder, die bereits seit vielen Jahren bessere Gesundheit und hohe Lebenszufriedenheit genießen, verliert das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf als Einflussfaktor jedoch an Bedeutung. Hier sind andere Faktoren wie Bildung und Luftqualität ausschlaggebend. Zusätzlich finden sich auch Gesundheitsausgaben und geringere soziale Ungleichheit als wichtige Faktoren. Für die Forschenden der BOKU sind diese Erkenntnisse von besonderer Bedeutung: Sie verdeutlichen, dass gesellschaftlicher Fortschritt nicht allein am Wirtschaftswachstum gemessen werden sollte.

Warum Ressourcensparen allein nicht reicht

Es reicht jedoch nicht aus den Fokus nur auf eine höhere Ressourceneffizienz zu legen, da diese alleine noch nicht mehr Wohlergehen für die Bevolökerung garantiert. Es sind gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen notwendig, die den Zugang zu grundlegenden Leistungen wie Bildung, Gesundheitsversorgung und gesunde Umwelt sichern und die soziale Ungleichheit begrenzen.