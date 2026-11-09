Neue Bier-Studie: In Wien zeigt sich ein auffälliger Trend

Ob aus der Dose oder Flasche: Beim Bierkonsum haben die Wiener ihre eigenen Vorlieben. Eine neue Studie zeigt, wie in der Bundeshauptstadt Bier gekauft wird und welche Trends sich österreichweit abzeichnen.

Wie trinken die Österreicher am liebsten ihr Bier? Dieser Frage ist die Brau Union Österreich gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut MARKET nachgegangen.

Wie trinken die Österreicher am liebsten ihr Bier? Dieser Frage ist die Brau Union Österreich gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut MARKET nachgegangen.

Wie trinken die Österreicher am liebsten ihr Bier? Dieser Frage ist die Brau Union Österreich gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut MARKET nachgegangen. Für den aktuellen Bierkulturbericht wurden im März 2026 insgesamt 2.500 Personen befragt. Dabei zeigt sich: Besonders in Wien gibt es eine klare Vorliebe bei der Verpackung.

Wiener greifen gerne zu Dosen und Einwegflaschen

In der Bundeshauptstadt wird Bier besonders gerne in Einwegflaschen und Dosen gekauft. Laut Studie bevorzugen 37 Prozent der Wiener diese Verpackungsformen. Damit hebt sich Wien deutlich von den anderen Bundesländern ab. Österreichweit zeigt sich außerdem, dass heimisches Bier besonders beliebt ist. 71 Prozent der Befragten bevorzugen regionale oder österreichische Marken. Nur sechs Prozent greifen lieber zu internationalen Bieren.

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Alkoholfreies Bier bleibt im Trend

Auch Bier ohne Alkohol erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Rund ein Drittel der Österreicher (31 Prozent) trinkt gerne alkoholfreies Bier. Besonders bei den 18- bis 39-Jährigen kommt diese Variante gut an. 18 Prozent der Befragten möchten künftig sogar häufiger zu alkoholfreiem Bier greifen. Insgesamt trinken 48 Prozent der österreichischen Bevölkerung zumindest mehrmals im Monat Bier. Gleichzeitig achten laut Studie 59 Prozent darauf, nicht zu viel Alkohol zu konsumieren. Die weiteren Ergebnisse sind im aktuellen Bierkulturbericht der Brau Union Österreich nachzulesen.