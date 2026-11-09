Grausamer Fund in Wien: „Einer Taube fehlte der Kopf“

Schockierender Fund in Wien-Alsergrund: Zwei Tauben wurden tot aufgefunden. Einer fehlte der Kopf, bei der anderen war er offenbar zertrümmert. Tierschutz Austria vermutet Tierquälerei und erstattet Anzeige.

Ein erschütternder Vorfall sorgt im 9. Wiener Gemeindebezirk für Entsetzen. Am Josef-Holaubek-Platz wurden zwei tote Tauben mit schweren Verletzungen am Kopf entdeckt. Der Wiener Tierschutzverein (Tierschutz Austria) geht von möglicher Tierquälerei aus und kündigt eine Anzeige an.

Tierfreundin wollte Taube retten

Eine Tierfreundin hatte bei einer Busstation zunächst eine offensichtlich verletzte oder kranke Taube bemerkt. Sie wollte dem Tier helfen und es in Sicherheit bringen. Als sie rund eine Stunde später zurückkehrte, machte sie jedoch eine schreckliche Entdeckung: Die Taube war tot, ihr Kopf augenscheinlich zertrümmert. Nur wenige Meter entfernt lag eine weitere tote Taube. Dieser fehlte laut Tierschutz Austria der Kopf.

Tierschutz Austria fordert Ermittlungen

Der Wiener Tierschutzverein zeigt sich über den Vorfall entsetzt. Präsidentin Madeleine Petrovic spricht von einer besonders grausamen Tat und fordert eine umfassende Aufklärung. „Wir zeigen an und fordern ernsthafte Ermittlungen, bevor weitere Tiere oder Menschen zu Schaden kommen“, erklärt Petrovic. Wer für den Tod der beiden Tiere verantwortlich ist und was genau passiert ist, ist derzeit nicht geklärt.

Verein bittet um Hinweise

Tierschutz Austria ruft dazu auf, verdächtige Beobachtungen sowie weitere verletzte oder tote Tauben umgehend der Polizei oder dem Verein zu melden. Wichtig: Verdächtige Personen sollen nicht selbst zur Rede gestellt werden. Tote Tiere sollten nach Möglichkeit nicht berührt werden.