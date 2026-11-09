Großer Drogenfund in Wien: Kokain im Wert von 160.000 Euro sichergestellt

Der Wiener Polizei ist ein Schlag gegen den mutmaßlich organisierten Drogenhandel gelungen. Fünf Personen wurden festgenommen, mehr als zwei Kilogramm Kokain und über 112.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Ein großer Erfolg im Kampf gegen den Drogenhandel ist der Wiener Polizei gelungen. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) am 6. Oktober 2026 fünf mutmaßliche Suchtmittelhändler festnehmen. Dabei wurden rund 2,25 Kilogramm Kokain mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 160.000 Euro sowie mehr als 112.000 Euro Bargeld sichergestellt.

25-Jähriger mit Kokain in Tasche erwischt

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine verdächtige Beobachtung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Ein 25-jähriger Serbe verließ ein Mehrparteienhaus und fiel den Polizisten durch sein Verhalten auf. Als er sich mit einem 50-jährigen Landsmann traf und die beiden Gegenstände austauschten, griffen die Beamten ein. Bei der Kontrolle des 25-Jährigen fanden sie rund 2,25 Kilogramm Kokain sowie 2.165 Euro Bargeld in seiner Tasche. Beide Männer wurden festgenommen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler weitere 1.205 Euro sicher.

Wohnung in Favoriten diente offenbar als Gelddepot

Die Ermittlungen führten die Polizei anschließend auf die Spur einer 24-jährigen Serbin. Sie fuhr von Penzing nach Favoriten und übergab dort einer 54-jährigen Landsfrau eine Tasche mit 60.100 Euro Bargeld. Die 54-Jährige wurde festgenommen. Bei einer Durchsuchung einer Wohnung in Favoriten, die offenbar als Gelddepot genutzt wurde, entdeckten die Beamten eine Geldzählmaschine und weitere 41.195 Euro. An der Meldeadresse der Frau im selben Gebäude wurden zusätzlich 7.425 Euro gefunden.

Fünf Personen festgenommen

Schließlich konnten die Polizisten auch die 24-Jährige sowie einen weiteren Verdächtigen, einen 29-jährigen Serben, in einem Lokal in Penzing festnehmen. Insgesamt wurden fünf Personen im Alter zwischen 24 und 54 Jahren festgenommen. Für alle fünf wurde laut Polizei die Verhängung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des mutmaßlich organisierten Drogenhandels dauern weiter an.