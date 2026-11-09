Mit 110 km/h durch 30er-Zone: Polizei stoppt Raser in Wien

Mit unglaublichen 110 km/h war ein Autofahrer am Samstagabend durch eine 30er-Zone in Wien-Ottakring unterwegs. Die Polizei erwischte den Raser. Nun drohen ihm Konsequenzen.

Deutlich zu schnell war ein Autofahrer am Samstag, dem 7. November 2026, in Wien-Ottakring unterwegs. Im Zuge einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung Wien wurde der Pkw gegen 21.45 Uhr in der Lobmeyrgasse mit satten 110 km/h gemessen. Erlaubt sind dort allerdings nur 30 km/h.

Um 74 km/h zu schnell

Der Lenker war in Richtung Julius-Meinl-Gasse unterwegs, als ihn ein mobiles Radarmessfahrzeug erfasste. Nach Abzug der gesetzlichen Messtoleranz blieb eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 74 km/h übrig. Die Polizei brachte den Vorfall zur Anzeige.

Führerschein- und Autoabnahme drohen

Für den Autofahrer könnte die Raserei nun schwerwiegende Folgen haben. Laut Polizei droht ihm ein Verfahren zum Entzug der Lenkberechtigung. Auch die Beschlagnahme seines Fahrzeugs steht im Raum. Ob es tatsächlich zu einem Führerscheinentzug oder einer Fahrzeugbeschlagnahme kommt, ist noch offen.