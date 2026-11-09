Unfallflucht in Wien: 13 Säckchen Kokain entdeckt, zwei Polizisten verletzt

Nach einem Verkehrsunfall in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus flüchtete ein Lenker. Als die Polizei den mutmaßlichen Unfallverursacher später entdeckte, eskalierte die Situation. Zwei Beamte wurden verletzt.

Ein Verkehrsunfall hat am Sonntagnachmittag, dem 8. November 2026, in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 16.30 Uhr waren im Kreuzungsbereich Avedikstraße/Lehnergasse zwei Autos zusammengestoßen. Einer der Beteiligten (50) vermutete, dass der andere Lenker alkoholisiert sein könnte. Als er deshalb die Polizei einschalten wollte, flüchtete der andere Lenker. Auch ein Begleiter, der daraufhin das Steuer übernommen haben soll, fuhr davon.

Polizei findet Unfallauto – Lenker alkoholisiert

Wenig später entdeckten Polizisten das gesuchte Fahrzeug in der Jehringgasse. Bei dem Mann am Steuer wurde ein Alkoholwert von 0,6 Promille festgestellt. Die Beamten nahmen ihm daraufhin vorläufig den Führerschein ab. Als sie anschließend zum abgestellten Auto zurückkehrten, bemerkten sie einen Mann, der das Fahrzeug mit seinem Handy filmte. Anhand eines zuvor im Auto gefundenen Reisepasses identifizierten sie ihn als den 32-jährigen Zulassungsbesitzer und mutmaßlichen ursprünglichen Unfalllenker.

32-Jähriger schlägt auf Polizisten ein

Da der Mann Anzeichen einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung zeigte, wollten die Beamten ihn durchsuchen. Plötzlich schlug der 32-jährige serbische Staatsbürger einem Polizisten gegen den Oberkörper und versuchte zu flüchten. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den Mann wenig später festnehmen. Dabei wurden zwei Polizisten verletzt. Einer von ihnen konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

13 Säckchen Kokain sichergestellt

Bei der anschließenden Personsdurchsuchung machten die Polizisten schließlich einen Drogenfund: Sie stellten insgesamt 13 Säckchen mit Kokain sicher, darunter zwölf kleinere und ein größeres. Wie viel Kokain sich genau in den Säckchen befand, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.