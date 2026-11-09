Drogenfund bei Autokontrolle in Wien: Drei Personen festgenommen

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus entdeckte die Polizei rund 165 Gramm Kokain, Cannabis und eine gefälschte Banknote. Für drei Fahrzeuginsassen klickten daraufhin die Handschellen.

Eine gewöhnliche Fahrzeugkontrolle führte am Sonntagabend, dem 8. November 2026, in Wien zu einem größeren Drogenfund. Gegen 20.30 Uhr wurden Polizisten der Polizeiinspektion Albert-Schweitzer-Gasse auf ein Auto mit rumänischem Kennzeichen aufmerksam. Sie hielten den Wagen in der Sechshauser Straße im 15. Bezirk an.

Starker Cannabisgeruch im Auto

Bereits während der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren. Zwei der drei Insassen verhielten sich zudem auffällig nervös und erklärten, keine Ausweisdokumente bei sich zu haben. Mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte wurde das Fahrzeug daraufhin genauer durchsucht. Unter dem Beifahrersitz entdeckten die Polizisten einen Plastiksack mit rund 165 Gramm Kokain.

Auch Bargeld und Falschgeld entdeckt

Doch damit nicht genug: In einer Tasche fanden die Beamten außerdem Bargeld in einer für den Drogenhandel typischen Stückelung sowie eine Feinwaage. Im Handschuhfach und beim 21-jährigen Lenker wurde zusätzlich Cannabis sichergestellt. Bei dem rumänischen Staatsbürger entdeckten die Polizisten außerdem eine gefälschte 20-Euro-Banknote.

Drei Festnahmen nach Drogenfund

Da keiner der drei Insassen die Verantwortung für das Kokain übernehmen wollte, wurden alle drei wegen des Verdachts des Suchtgifthandels festgenommen. Neben dem 21-jährigen Lenker handelt es sich um einen 34-jährigen Algerier und eine 31-jährige Rumänin. Der Lenker stand laut Polizei offenbar unter Suchtmitteleinfluss. Eine amtsärztliche Untersuchung verweigerte er jedoch. Daraufhin wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. Die drei Verdächtigen wurden in den Polizeiarrest gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernommen.