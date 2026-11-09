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Foto auf 5min.at zeigt den Verkehr in Wien
Am Montag, dem 9. November 2026, kommt es in Wien zu Störungen im Straßenbahnverkehr.
Wien
09/11/2026
Öffentlicher Verkehr

Lkw beschädigt Oberleitung: Bim-Ausfall in Wien

Ein Lkw hat am Montag eine Oberleitung am Friedrich-Engels-Platz beschädigt. Das sorgt für Probleme im Wiener Straßenbahnverkehr. Zwei Linien sind betroffen, Fahrgäste müssen mit Einschränkungen rechnen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)
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Am Montag, dem 9. November 2026, kommt es in Wien zu Störungen im Straßenbahnverkehr. Grund dafür ist ein Lkw, der im Haltestellenbereich Friedrich-Engels-Platz eine Oberleitung beschädigt hat. Laut aktueller Betriebsinformation der Wiener Linien sind die Straßenbahnlinien 2 und 31 betroffen.

Diese Bim-Linien sind betroffen

Die Linie 2 fährt derzeit nur zwischen Dornbach und Höchstädtplatz. Eine Weiterfahrt bis zur Wexstraße beziehungsweise zum Bahnhof Brigittenau ist möglich. Auf der Linie 31 ist der Betrieb zwischen Floridsdorf S U und Wexstraße vollständig eingestellt. Fahrgästen empfehlen die Wiener Linien, auf die U-Bahn-Linien U4 und U6 auszuweichen.

Störung dauert voraussichtlich bis 15 Uhr

Wie die Wiener Linien mitteilen, sollen die Einschränkungen voraussichtlich bis 15 Uhr andauern. Bis dahin müssen Fahrgäste mit Änderungen im Straßenbahnverkehr rechnen. Wann der reguläre Betrieb tatsächlich wieder aufgenommen werden kann, bleibt abzuwarten.

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