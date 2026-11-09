Kärntner Straße: Rotes XXL-Mascherl wird heuer nicht aufgehängt

Schlechte Nachrichten für Weihnachtsfans in Wien: Das berühmte rote Mascherl auf der Kärntner Straße wird heuer nicht aufgehängt. Grund dafür sind wohl neue Sicherheitsauflagen.

Für viele Wiener und Touristen gehört es längst zur Adventzeit dazu: das riesige rote Weihnachtsmascherl am Palais Todesco in der Wiener Innenstadt. Doch 2026 müssen Besucher auf den beliebten Fotospot verzichten. Wie das Modehaus Popp & Kretschmer laut Medienberichten bestätigt, wird die auffällige Dekoration heuer nicht wie gewohnt an der Hausfassade angebracht.

Neue Auflagen machen Mascherl zu teuer

Hintergrund sind strengere Sicherheitsvorgaben der Stadt Wien. Laut dem Unternehmen hätte während der gesamten Adventzeit täglich ein privater Ordnerdienst organisiert und bezahlt werden müssen. Diese zusätzlichen Kosten seien für das Modehaus wirtschaftlich nicht tragbar. Außerdem hätte die Beleuchtung bei zu großem Besucherandrang in Abstimmung mit der Polizei gedimmt oder sogar vollständig ausgeschaltet werden müssen. Für Popp & Kretschmer würde das die Planung erheblich erschweren.

Großer Andrang in den vergangenen Jahren

Das XXL-Mascherl hängt bereits seit 2009 zur Weihnachtszeit an der Fassade. Besonders durch soziale Medien entwickelte sich die Dekoration zuletzt zu einem beliebten Fotomotiv. Im vergangenen Jahr war der Andrang an der Kreuzung Kärntner Straße und Walfischgasse zeitweise so groß, dass die Polizei Absperrungen errichten musste. Trotz Gesprächen mit der Stadt konnte laut dem Modehaus keine gemeinsame Lösung gefunden werden.

Mascherl bekommt neuen Platz

Ganz verschwinden wird die Weihnachtsdekoration allerdings nicht. Statt an der Fassade ist das rote Mascherl heuer in der Auslage von Popp & Kretschmer zu sehen. So können Besucher weiterhin Erinnerungsfotos machen. Für die kommenden Jahre hofft das Unternehmen auf eine Einigung mit der Stadt Wien. Ob das bekannte XXL-Mascherl künftig wieder die Hausfassade schmücken darf, bleibt offen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 14:08 Uhr aktualisiert