Wien erstrahlt bald wieder: An diesem Tag geht die Weihnachtsbeleuchtung an

In wenigen Tagen wird es in Wien wieder weihnachtlich: Am Donnerstag, dem 12. November, wird die Weihnachtsbeleuchtung in den Einkaufsstraßen eingeschaltet. Der offizielle Auftakt findet in der Innenstadt statt.

Die Adventzeit rückt näher und damit kehrt auch die festliche Beleuchtung in die Wiener Straßen zurück.

Die Adventzeit rückt näher und damit kehrt auch die festliche Beleuchtung in die Wiener Straßen zurück.

Die Adventzeit rückt näher und damit kehrt auch die festliche Beleuchtung in die Wiener Straßen zurück. Ab Donnerstag, dem 12. November 2026, sorgen die Weihnachtslichter in den Einkaufsstraßen und Einkaufsgebieten wieder für vorweihnachtliche Stimmung.

Weihnachtsstimmung: Wien erstrahlt bald wieder

Der offizielle Startschuss fällt am Donnerstag um 17 Uhr am Neuen Markt, Ecke Kupferschmiedgasse, im 1. Wiener Gemeindebezirk. Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer-Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits werden die Weihnachtsbeleuchtung im Rahmen des traditionellen Auftakts einschalten.Damit beginnt in Wiens Einkaufsstraßen auch optisch die Vorweihnachtszeit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 13:57 Uhr aktualisiert