So wollen die Wiener wohnen: Wohnmesse verrät Trends

Rund 4.500 Menschen besuchten am Sonntag die Erste Wohnmesse in Wien. Eine Befragung zeigt: Eigentum und Freiflächen stehen bei vielen hoch im Kurs. Insgesamt präsentierten 42 Immobilienaussteller ihre Angebote.

„Raum für Zukunft“ lautete das Leitmotiv der Erste Wohnmesse 2026, die am Sonntag, dem 8. November, am Erste Campus am Belvedere stattfand. Das sonnige Herbstwetter schien der Besucherzahl keinen Abbruch zu tun: Rund 4.500 Immobilieninteressierte besuchten die Veranstaltung und informierten sich bei den 42 Ausstellern über Immobilienprojekte, Finanzierungsmöglichkeiten und Entwicklungen am Immobilienmarkt. Im Zentrum standen zukunftsfähige Wohnkonzepte, veränderte Wohnbedürfnisse und die langfristige Qualität von Wohnraum. Seit über 20 Jahren lockt die Messe jährlich zahlreiche Interessenten an.

Wohnen hat sich verändert

Was braucht guter Wohnraum heute, damit er auch morgen noch funktioniert? Die Leitfrage stand im Mittelpunkt der heurigen Erste Wohnmesse. Unterschiedliche Lebensphasen, veränderte Familienstrukturen und neue Anforderungen an Energieeffizienz und zukunftsgerichtetes Wohnen stellen Immobilieninteressierte vor langfristige Entscheidungen. Hier wurden unterschiedliche Ansätze für zeitgemäßes Wohnen präsentiert, unter anderem energieeffiziente Gebäudetechnik, sowie langfristiger Werterhalt.

Wie finanziert man Wohneigentum?

Auch diese Frage beschäftigte auf der Wohnmesse maßgeblich. Experten behandelten außerdem Sanierung, Immobilienverwaltung und Entwicklungen am Wohnungsmarkt in Wien. Zusätzlich wurden Besucher der Messe dazu angehalten bei einer Befragung über ihre Wohnvorstellungen zu sprechen. 80% der Befragten uchen bevorzugt Eigentum, rund 73% möchten 3 Zimmer und mehr, knapp 60% wünschen sich ein Heim in der Größenordnung von 80m². Eine Freifläche – entweder Balkon, Terrasse oder Garten wünschen 83% der Befragten. „Mit ‚Raum für Zukunft‘ haben wir bewusst den Blick auf die langfristige Qualität von Wohnraum gerichtet. Denn wer heute eine Immobilie erwirbt, denkt nicht nur an die gegenwärtige Lebenssituation, sondern auch an die kommenden Jahre. Für uns ist entscheidend, dass die Erste Wohnmesse nicht nur aktuelle Projekte präsentiert, sondern Menschen aktiv bei konkreten Wohnentscheidungen unterstützt“, betont Sebastian Berloffa, CEO von enteco.