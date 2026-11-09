Wiener Rettung holt zum dritten Mal höchste Zertifizierung

Zum dritten Mal ausgezeichnet: Nach den Jahren 2020 und 2023, darf die Wiener Rettungsleitstelle sich auch dieses Jahr wieder über das Accredited Center of Excellence (ACE) freuen. „Wien ist eine Weltstadt, besonders auch in der Notfallversorgung. Die erneute Akkreditierung der Wiener Rettungsleitstelle mit der höchstmöglichen Auszeichnung unterstreicht den hohen Stellenwert von Qualität, Innovation und Sicherheit in unserer Stadt. Hinter diesem internationalen Erfolg stehen engagierte Mitarbeiter*innen, die tagtäglich mit höchster Professionalität für die Wiener Bevölkerung im Einsatz sind. Als einzige deutschsprachige Hauptstadt mit dieser Auszeichnung können wir auf die Leistungen unserer Berufsrettung besonders stolz sein“, freut sich Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bei dem Besuch in der Leitstelle.

„Hinter jedem Notruf steckt ein Notfall“

Auch Prof. Dr. Rainer Gottwald, Leiter der Berufsrettung Wien, ist glücklich über die internationale Anerkennung: „Hinter jedem Notruf steckt ein Notfall. Und dahinter stehen Menschen, die sich in Ausnahmesituationen auf uns verlassen. Hohe Qualitätsstandards sind in solchen Momenten kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger und konsequenter Arbeit. Dass die Wiener Rettungsleitstelle bereits zum dritten Mal als Center of Excellence ausgezeichnet wurde, ist eine weitere Bestätigung unseres Anspruchs, eine der besten Leitstellen der Welt zu sein. Diese Anerkennung gebührt den Disponent*innen, die tagtäglich mit ihrem Engagement und ihrer Professionalität diesen Qualitätsstandard sicherstellen.“

Über 380.000 Notrufe

Die Wiener Rettungsleitstelle fungiert als Dreh- und Angelscheibe für alle Rettungseinsätze der Hauptstadt. Täglich nimmt die Leitstelle über 1.100 Notrufe entgegen, jährlich mehr als 380.00. Die Disponenten haben jahrelange Erfahrung im Einsatzdienst und halten sich bei den Telefonaten an ein internationales Protokoll.