Placebo-Sänger Brian Molko verschiebt Konzerte wegen Kehlkopfentzündung

Große Enttäuschung für die Fans von Placebo. Sänger Brian Molko leidet an einer Kehlkopfentzündung, das geplante Konzert in Wien kann nicht stattfinden.

Nur wenige Stunden vor dem heute geplanten Konzert der Londoner Rockband Placebo in München folgt für Fans die Ernüchterung. Sänger Brian Molko ist erkrankt, und kann nicht auftreten. Auch der Auftritt morgen, am 10. November, in der Wiener Stadthalle muss verschoben werden.

Seit mehreren Konzerten angeschlagen

Auf Instagram veröffentlicht die Band ein Statement. Sie schreibt dass Sänger Molko bereits seit längerem Symptome hätte. Die bisherigen Konzerte spielte er alle trotzdem, „weil er niemanden enttäuschen wollte.“ Gestern in der Nacht sollten die Symptome sich allerdings sehr verschlimmert haben. Der Arzt diagnostizierte daraufhin eine Kehlkopfentzündung, und empfahl dem Sänger eine Pause einzulegen.

Band entschuldigt sich auf Social Media

„Diese späte Verschiebung tut uns so leid, und wir verstehen, dass alle die Tickets gekauft haben, enttäuscht sein werden“, schreiben Brian Molko und Bandkollege Stefan Olsdal auf Instagram. „Wir werden alles tun um diese Shows so bald wie möglich neu zu planen.“ Fans sollten ihre Tickets unbedingt behalten, Informationen zu neuen Termin und zu Rückerstattungen werden folgen, heißt es abschließend.