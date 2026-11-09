Trüber Himmel und Regen: So wird das Wetter am Dienstag

Viel Sonnenschein ist am Dienstag nicht zu erwarten. Stattdessen dominieren dichte Wolken und zeitweiliger Regen. Immerhin lässt der Niederschlag im Laufe des Nachmittags zunehmend nach.

Der Dienstag (10. November) zeigt sich von seiner grauen und ungemütlichen Seite. Dichte Wolken bestimmen das Wettergeschehen, besonders am Vormittag ist immer wieder mit Regen zu rechnen. Wer das Haus verlässt, sollte daher besser einen Regenschirm einpacken.

Am Nachmittag lässt der Regen nach

Im weiteren Tagesverlauf beruhigt sich das Wetter etwas. Am Nachmittag fällt nur noch vereinzelt leichter Regen, die dichte Bewölkung bleibt allerdings bestehen. Der Wind weht schwach und dreht vorübergehend von Südost auf West. Auch die Temperaturen bleiben herbstlich kühl: In den frühen Morgenstunden liegen sie bei rund 4 Grad, tagsüber werden Höchstwerte von knapp 8 Grad erreicht.