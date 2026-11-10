Camping-Boom in Österreich: So viele Nächtigungen gab es in Wien und NÖ

Camping bleibt in Österreich beliebt: Im Sommer 2026 wurden bundesweit rund 7,1 Millionen Nächtigungen gezählt. Auch in Wien und Niederösterreich verbrachten zahlreiche Urlauber ihre Nächte auf Campingplätzen.

Ob mit Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt: Camping erfreut sich in Österreich weiterhin großer Beliebtheit. Wie der Österreichische Camping Club (ÖCC) mitteilt, wurden zwischen Juni und September 2026 rund 7,1 Millionen Nächtigungen auf heimischen Camping- und Stellplätzen registriert. Das entspricht einem Anstieg von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

So viele Camper übernachteten in Wien und Niederösterreich

Auch Wien und Niederösterreich finden sich in der aktuellen Campingstatistik wieder. In Niederösterreich wurden im Sommer 241.657 Nächtigungen gezählt. In der Bundeshauptstadt waren es 77.225 Übernachtungen auf Camping- und Stellplätzen. Damit kamen die beiden Bundesländer gemeinsam auf knapp 319.000 Campingnächtigungen. Im österreichweiten Vergleich liegen sie allerdings im hinteren Bereich.

September sorgt für neuen Rekord

Besonders auffällig ist die Entwicklung im September. Erstmals wurde österreichweit in diesem Monat die Marke von einer Million Campingnächtigungen überschritten. Insgesamt waren es rund 1,1 Millionen. Der stärkste Monat blieb der August mit rund 2,4 Millionen Nächtigungen. Auch der Juli erreichte mit 2,3 Millionen einen neuen Höchstwert.

Kärnten und Tirol bleiben Spitzenreiter

Die meisten Campinggäste zog es im Sommer nach Kärnten. Dort wurden rund 2,29 Millionen Nächtigungen verzeichnet. Dahinter folgt Tirol mit rund 1,88 Millionen. Laut ÖCC-Präsident Tomas Mehlmauer zeigt die Bilanz, dass Camping auch außerhalb der klassischen Hauptreisezeit zunehmend gefragt ist. Besonders der Rekord im September sei ein erfreuliches Zeichen für die Branche.