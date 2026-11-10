Von Schneckengulasch bis Punsch: Wintermarkt im Prater startet

Am 20. November startet der Wintermarkt am Riesenradplatz im Wiener Prater. An 40 Ständen werden unter anderem Streetfood, Süßspeisen und Punsch angeboten. Dazu sind 37 Live-Konzerte bei freiem Eintritt geplant.

Pünktlich zur Weihnachtsmarktsaison lockt auch der Wiener Prater mit einem ausgiebigen Streetfood Angebot auf den Wintermarkt am Riesenradplatz. Vom 20. November bis zum 6. Jänner verwandelt sich so der Platz zur großen Freiluft-Genussmeile. Die 33 Gastronomiehütten bieten eine vielseitige Auswahl an Leckerein.

Außergewöhnliches Kulinarikangebot

Nicht nur Klassiker werden hier angeboten. Wer es außergewöhnlich mag, stattet dem „Hexenkessel“ einen Besuch ab, der neben Punsch auch ein Schneckengulasch anbietet. Für wen das nichts ist, steuert eine der vielen anderen Stände an, die unter anderem Tafelspitz-Burger, Bio-Surstelze und Trüffel-Carbonara anbieten. Auch Naschkatzen werden hier vermutlich schnell fündig: Veganer Baumkuchen, Buchteln, Churros und vieles mehr werden angeboten.

Musikalische Begleitung

Während man schlemmt, kann man einem der 37 geplanten Live-Konzerte lauschen. Der Eintritt ist frei.