Von Schneckengulasch bis Punsch: Wintermarkt im Prater startet
Am 20. November startet der Wintermarkt am Riesenradplatz im Wiener Prater. An 40 Ständen werden unter anderem Streetfood, Süßspeisen und Punsch angeboten. Dazu sind 37 Live-Konzerte bei freiem Eintritt geplant.
Pünktlich zur Weihnachtsmarktsaison lockt auch der Wiener Prater mit einem ausgiebigen Streetfood Angebot auf den Wintermarkt am Riesenradplatz. Vom 20. November bis zum 6. Jänner verwandelt sich so der Platz zur großen Freiluft-Genussmeile. Die 33 Gastronomiehütten bieten eine vielseitige Auswahl an Leckerein.
Außergewöhnliches Kulinarikangebot
Nicht nur Klassiker werden hier angeboten. Wer es außergewöhnlich mag, stattet dem „Hexenkessel“ einen Besuch ab, der neben Punsch auch ein Schneckengulasch anbietet. Für wen das nichts ist, steuert eine der vielen anderen Stände an, die unter anderem Tafelspitz-Burger, Bio-Surstelze und Trüffel-Carbonara anbieten. Auch Naschkatzen werden hier vermutlich schnell fündig: Veganer Baumkuchen, Buchteln, Churros und vieles mehr werden angeboten.
Musikalische Begleitung
Während man schlemmt, kann man einem der 37 geplanten Live-Konzerte lauschen. Der Eintritt ist frei.
Streetfood am Wintermarkt
Öffnungszeiten: Täglich vom 20. November bis zum 6. Jänner. Montag – Freitag 12 Uhr bis 22 Uhr. Samstag, Sonntag & Feiertag 11 Uhr bis 22 Uhr. Riesenradplatz, 1020 Wien. Weitere Informationen findest du hier.