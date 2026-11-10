Bekannte Handelskette insolvent: Mehrere Filialen sollen schließen

Die Betreiberfirma der YOYOSO-Geschäfte ist insolvent. Laut AKV stehen rund zwei Millionen Euro Schulden im Raum. Das Unternehmen strebt eine Fortführungen an, allerdings sind einige Filialschließungen geplant.

Die Ivy&Stella Vertriebs GmbH mit Sitz in Wien steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilt, wurde beim Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das 2024 gegründete Unternehmen betreibt unter der Marke YOYOSO mehrere Geschäfte für Haushaltswaren, Geschenkartikel und Lifestyle-Produkte in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich.

Forderungen in Höhe von und 2 Millionen Euro

Laut AKV führt das Unternehmen seine finanziellen Probleme auf zu geringe Umsätze und hohe laufende Kosten zurück. Besonders Mieten, Personal und Logistik hätten die wirtschaftliche Lage belastet. Auch die Kaufzurückhaltung infolge gestiegener Lebenshaltungskosten habe eine Rolle gespielt. Nach Angaben des AKV sind 27 Gläubiger mit Forderungen von insgesamt rund zwei Millionen Euro betroffen. Zum Stichtag 27. Oktober beschäftigte das Unternehmen 34 Mitarbeiter. Laut Insolvenzantrag waren die Septembergehälter noch offen.

Mehrere Filialen sollen schließen

Das Unternehmen strebt laut AKV eine Sanierung und Fortführung des Geschäftsbetriebs an. Es sollen demnach mehrere unrentable Standorte geschlossen und die Lieferketten umgestellt werden. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten, die innerhalb von 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplans bezahlt werden soll. Ob die Sanierung gelingt, bleibt abzuwarten.