Eintritt frei! Belvedere 21 lädt zum Mitmachen ein

Am 29. November lädt das Belvedere 21 in Wien bei freiem Eintritt zum Open House ein. Von 11 bis 18 Uhr stehen Ausstellungen, Führungen, Workshops, Kinderprogramm und Filmvorführungen auf dem Programm.

Besucher können die aktuellen Ausstellungen Feminist Futures Forever und Civa – Contemporary Immersive Virtual Art besichtigen. Zusätzlich werden Touren durch die Ausstellungen angeboten. Auch für Kinder und Familien gibt es ein vielseitiges Angebot: Im Offenen Atelier kann man aus Moosgummi und bunten Materialien „Mini-Me Werke“ basteln und im Skulpturengarten gibt es die Möglichkeit bei dem AR-Mobile-Game Future Traces Kunst spielerisch zu erfahren. Die Autorinnen Melanie und Minitta Kandlbauer lesen aus ihrem Kinderbuch „Wer sagt dir, was normal ist“ und im Bickle Kino ist der Science Fiction Film “ Evolution“ für Kinder ab sechs Jahren zu sehen.

Häkeln für den Feminismus

Beim gemeinsamen Häkeln und Stricken des Projekts Collective Radical Crafting , werden queer-feministische Botschaften erstellt. Auch musikalisch darf man sich beteiligen: Der Chor der schönen Aussichten unter der Leitung von Bernadette La Hengst lädt zum Mitsingen ein. Das Programm und weitere Informationen findest du hier.