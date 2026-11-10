Raubüberfall in Wiener Trafik: Mitarbeiterin (65) verletzt

Schockmoment in Wien-Favoriten: Ein bislang unbekannter Mann soll eine Trafik überfallen und eine 65-jährige Mitarbeiterin zu Boden gestoßen haben. Der Täter flüchtete mit der Kassa.

Am Montag, dem 9. November 2026, kam es gegen 12.15 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Trafik in Wien-Favoriten.

Am Montag, dem 9. November 2026, kam es gegen 12.15 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Trafik in Wien-Favoriten.

Am Montag, dem 9. November 2026, kam es gegen 12.15 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Trafik in Wien-Favoriten. Laut Polizei betrat ein bislang unbekannter Mann das Geschäft und ging hinter das Verkaufspult.

65-Jährige zu Boden gestoßen

Dort soll der Unbekannte eine 65-jährige Mitarbeiterin zu Boden gestoßen und anschließend die Kassa samt Bargeld an sich genommen haben. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Zum Zeitpunkt des Überfalls befand sich auch der Geschäftsinhaber, der zugleich der Ehemann der Mitarbeiterin ist, in der Trafik.

Frau musste ins Krankenhaus

Die 65-Jährige wurde bei dem Überfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist derzeit nicht bekannt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 12:12 Uhr aktualisiert