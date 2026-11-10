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/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Raser und einen Polizisten.
Dem Lenker drohen nun Konsequenzen.
Wien
10/11/2026
Auto könnte weg sein

Fast dreimal so schnell wie erlaubt: Raser in Wien geblitzt

Bei einer Verkehrskontrolle in Wien-Favoriten hat die Polizei einen Pkw mit 143 km/h im Ortsgebiet gemessen. Dem Lenker drohen ein Führerscheinentzugsverfahren und die vorläufige Beschlagnahme des Autos.

von Marjam Alavi Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Der Lenker eines PKWs konnte am Sonntag, 8. November gegen um 21.40 Uhr im zehnten Wiener Gemeindebezirk Favoriten im Bereich der Laaer-Berg-Straße mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von 143 km/h geblitzt werden. Der Fahrer fuhr demnach über 90 km/h mehr, als die im Stadtgebiet eigentlich erlaubten 50 km/h.

Führerschein und Auto könnten weg sein

Die Landesverkehrsabteilung Wien konnte die Geschwindigkeitsübertretung mit einem mobilen Radarfahrzeug feststellen. Dem Lenker droht nun nicht nur ein Führerscheinentzugsverfahren, sondern auch die vorläufige Beschlagnahme seines Autos.

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