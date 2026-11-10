Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Fotolia 166028406
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Drogen auf einem Tisch
Am Montagnachmittag, dem 9. November 2026, beobachteten Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in Wien-Ottakring einen mutmaßlichen Drogenhandel.
Wien
10/11/2026
Kokain

Drogenhandel in Wien aufgeflogen: 25-Jähriger festgenommen

Bei einer Schwerpunktkontrolle in Wien-Ottakring hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Bei dem 25-Jährigen wurden Kokain und mehr als 1.000 Euro Bargeld sichergestellt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(147 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Montagnachmittag, dem 9. November 2026, beobachteten Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in Wien-Ottakring einen mutmaßlichen Drogenhandel. Gegen 15.10 Uhr hielten die Beamten zwei Männer im Alter von 25 und 35 Jahren an.

Kokain und Bargeld sichergestellt

Der 25-jährige albanische Staatsbürger steht im Verdacht, dem 35-jährigen Österreicher Kokain verkauft zu haben. Bei der Durchsuchung des Jüngeren fanden die Beamten laut Polizei 2,6 Gramm Kokain und 1.050 Euro Bargeld. Beides wurde vorläufig sichergestellt. Der 35-Jährige hatte ebenfalls Kokain bei sich, insgesamt 0,9 Gramm. Gegenüber der Polizei gab er an, in den vergangenen Monaten bereits mehrfach Drogen bei dem 25-Jährigen gekauft zu haben.

25-Jähriger in Justizanstalt gebracht

Der mutmaßliche Verkäufer verweigerte die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Der 35-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at