Drogenhandel in Wien aufgeflogen: 25-Jähriger festgenommen

Bei einer Schwerpunktkontrolle in Wien-Ottakring hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Bei dem 25-Jährigen wurden Kokain und mehr als 1.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Am Montagnachmittag, dem 9. November 2026, beobachteten Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in Wien-Ottakring einen mutmaßlichen Drogenhandel.

Am Montagnachmittag, dem 9. November 2026, beobachteten Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in Wien-Ottakring einen mutmaßlichen Drogenhandel.

Am Montagnachmittag, dem 9. November 2026, beobachteten Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in Wien-Ottakring einen mutmaßlichen Drogenhandel. Gegen 15.10 Uhr hielten die Beamten zwei Männer im Alter von 25 und 35 Jahren an.

Kokain und Bargeld sichergestellt

Der 25-jährige albanische Staatsbürger steht im Verdacht, dem 35-jährigen Österreicher Kokain verkauft zu haben. Bei der Durchsuchung des Jüngeren fanden die Beamten laut Polizei 2,6 Gramm Kokain und 1.050 Euro Bargeld. Beides wurde vorläufig sichergestellt. Der 35-Jährige hatte ebenfalls Kokain bei sich, insgesamt 0,9 Gramm. Gegenüber der Polizei gab er an, in den vergangenen Monaten bereits mehrfach Drogen bei dem 25-Jährigen gekauft zu haben.

25-Jähriger in Justizanstalt gebracht

Der mutmaßliche Verkäufer verweigerte die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Der 35-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.