Mann gibt sich als Polizist aus: WEGA-Einsatz in Margareten

Ein unbekannter Mann stand Montagabend auf der Terrasse eines Ehepaars in Wien-Margareten. Er gab sich als Polizist aus und verlangte Einlass. Die alarmierte WEGA nahm den 39-Jährigen noch auf der Terrasse vorläufig fest.

Mit dem Schreck davon kam am Montagabend, dem 9. November, ein Ehepaar in Wien Margareten: Mit lautem Klopfen machte plötzlich ein unbekannter Mann auf der Terrasse der 53-jährigen Mieterin und ihrem 68-jährigen Ehemann auf sich aufmerksam. Daraufhin soll er behauptet haben von der Polizei zu sein und die Mieterin dazu aufgefordert haben, die Terrassentüre zu öffnen. Ihr Ehemann verständigte umgehend die Polizei.

39-Jähriger machte wirre Angaben

Die Sondereinheit Wega rückte daraufhin aus und konnte den 39-jährigen Tatverdächtigen, der sich weiterhin auf der Terrasse befand, vorläufig festnehmen. Gegenüber der Beamten verhielt sich der Tatverdächtige verwirrt und machte teilweise unzusammenhängende Angaben. Die Ermittlungen laufen, der 39-Jährige befindet sich in polizeilicher Anhaltung.