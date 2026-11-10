Film ab! Kinderfilmfestival startet am Wochenende in Wien

Von 14. bis 22. November läuft in Wien das 38. Internationale Kinderfilmfestival. Gezeigt werden 15 Langfilme und zwei Kurzfilmprogramme für Vier- bis 14-Jährige.

Familien dürfen sich freuen: Das 38. Internationale Kinderfilmfestival Wien beginnt diesen Samstag. Bis zum 22. November werden 15 Langfilme sowie zwei Kurzfilmprogramme für Kinder und Jugendliche von 4 bis 14 Jahren gezeigt. Festivalkinos sind das Cine Center, Cinemagic und das Votiv Kino. Die Filme handeln von mutigen Heldinnen und spannenden Abenteuern bis hin zu ungewöhnlichen Freundschaften.

Eröffnung findet im Gartenbaukino statt

Am 14. November, um 15 Uhr wird das Kinderfilmfestival im Gartenbaukino mit dem norwegischen Dokumentarfilm „Das rätselhafte Paket“ (ab 8 Jahren) eröffnet: Seit 22 Jahren erhält eine norwegische Familie zu Weihnachten ein anonymes Paket. Die neunjährige Edle und ihr Bruder Brage wollen nun herausfinden was sich dahinter verbirgt und machen sich auf Spurensuche. Regisseurin Silje Evensmo Jacobsen hat für den Film ihre eigenen Kinder mit der Kamera begleitet. Zur Eröffnung kommt sie mit den beiden nach Wien um Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Passend zum norwegischen Film, gibt es für alle im Saal Zimtschnecken.

©Buenaventura Cine | LOS NUEOVOS – DIE NEUEN ©TriArt / Lee Film | DANTE ©Danny Taillon | MEINE STIEFMUTTER IST EINE HEXE

Filme werden live auf Deutsch gesprochen

Das diesjährige Programm beschäftigt sich vorallem mit Geheimnissen, Rätseln und Ermittlungen: „Los Nuevos – Die Neuen“ (ab 9 Jahren) erzählt von drei mutige Kindern die gegen korrupte Umweltzerstörer kämpfen. In „Dante“ (ab 7 Jahren) versuchen ein Mädchen und eine schlaue Ratte einen Bankraub aufzuklären. Auch für die Jüngsten ist etwas dabei: „Zusammen finden“ (ab 4 Jahren) ist ein Programm aus sechs animierten Kurzfilmen, die von Mut und Zusammenhalt handeln. Besonders ist, dass fast alle Filme in der Originalfassung gezeigt und live auf Deutsch gesprochen werden.