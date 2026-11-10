Kleine Beete, große Wirkung: Wien setzt mehr auf Grün

Nicht nur die Artenvielfalt soll von den Beeten am Straßenrand profitieren: Auch die Nachbarschaft kann durch das Gärtnern gepflegt werden, da ein neuer Begegnungsort geschaffen wird. Das Interreg-Projekt „Stadte.Gärten.Vielfalt“ möchte so grenzüberschreitend eine lebendige Nachbarschaft schaffen. „Das Projekt zeigt: Die Motivation von Menschen die eigene Stadt und das eigene Grätzl mitzugestalten ist hoch. Das konstante Interesse und die Anzahl der Beetpat:innen in der Jägerstraße und die Zahl der Freiwilligen in Bratislava, die sich aktiv um den Koch-Garten kümmern, ist schlicht beeindruckend“, hält Alexandra Strickner, Geschäftsführerin von GLOBAL 2000, fest.

„Menschen haben Verantwortung übernommen“

Zentral für das Projekt am Wiener Standort ist die Jägerstraße im 20. Gemeindebezirk, mit dem Kaps-Gartl. Hier beteiligen sich Beetpaten aktiv an der Umgebungsgestaltung. „In der Jägerstraße haben Menschen Verantwortung übernommen. Es sind dort nicht nur wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere entstanden, sondern auch neue soziale Verbindungen und ein stärkeres Bewusstsein für die eigene Gestaltungsmöglichkeit im öffentlichen Raum“, betont Strickner. Christine Dubravac-Widholm, Bezirksvorsteherin der Brigittenau lobt: „Ich möchte für die Brigittenau betonen, dass die Partnerschaft mit Global 2000 eine großartige Idee war! Wir konnten zusammen ein Projekt entwickeln, das der Wissenschaft neue Erkenntnisse gebracht hat und den 20. Bezirk in Sachen Biodiversität ein großes Stück weit noch besser aufgestellt hat.“

Arten sind auf Lebensraum angewiesen

Vorallem im eng bebauten Stadtgebiet braucht es mehr Lebensräume für Tiere und Insekten, hier leisten die sogenannten Trittstein Biotope einen wichtigen Beitrag dazu einzelne Grünflächen miteinander zu vernetzen. Zahlreiche Arten sind auf mehr Lebensraum dringend angewiesen und können diese Netzwerke nutzen um zu überleben. Das Projekt in der Jägerstraße und dem Kaps-Gartl verdeutlichen, dass auch auf kleinen Flächen wichtige Förderungen der Artenvielfalt passieren können.

Von Wien bis Bratislava

Das Projekt „Städte.Gärten.Vielfalt“ zeigt einmal mehr auf, welche Fragen auch in der Zukunft von Bedeutung sein werden: Wie können Städte klimaresilient und lebenswert gestaltetet werden? Und wie gelingt es, Menschen dabei miteinzubeziehen und somit tatsächliche Mitgestaltung zu ermöglichen? Die Kooperation von Wien und Bratislava zeigt neue Perspektiven auf, da viele Städte vor ähnlichen Herausforderungen stehen. „Bürger:innen wollen nicht nur über Veränderungen informiert werden, sondern selbst Ideen entwickeln, mitgestalten. Sie wollen Verantwortung für ihr unmittelbares Lebensumfeld übernehmen und mitentscheiden. Sie als mündige Akteur:innen ernst zu nehmen, ist eine wesentliche Voraussetzung für eine lebendige und demokratische Stadtgesellschaft“, fasst Strickner das Projekt abschließend zusammen.