Illegale Feuerwerkskörper: Polizei schlägt fast 2.000 Mal zu

Noch bevor Silvester vor der Tür steht, zieht die Polizei eine erste Bilanz: Seit Mitte Oktober wurden österreichweit knapp 2.000 Sicherstellungen nach dem Pyrotechnikgesetz verzeichnet. Jetzt werden die Kontrollen verschärft.

Silvester ist zwar noch einige Wochen entfernt, doch illegale Feuerwerkskörper beschäftigen die österreichischen Behörden bereits jetzt. Seit Mitte Oktober 2026 verzeichnete die Polizei bundesweit knapp 2.000 Sicherstellungen nach dem Pyrotechnikgesetz. Um gefährliche Böller und andere verbotene pyrotechnische Gegenstände möglichst früh aus dem Verkehr zu ziehen, werden die Kontrollen auf Straßen und in Zügen verstärkt. Das teilten Vertreter von Polizei, Zoll und ÖBB am Dienstag (10. November) bei einem gemeinsamen Lokalaugenschein am Bahnhof Wien-Floridsdorf mit.

Besonders Züge aus Tschechien im Visier

Ein Schwerpunkt liegt auf der illegalen Einfuhr von Pyrotechnik aus Tschechien. Deshalb kontrollieren die Behörden verstärkt im Grenzgebiet, insbesondere in den niederösterreichischen Bezirken Hollabrunn, Mistelbach und Gmünd. Auch in Wien und Oberösterreich finden entsprechende Schwerpunktaktionen statt. Neben österreichischen Einsatzkräften sind dabei auch tschechische Polizisten eingebunden. Gemeinsame Streifen und ein enger Informationsaustausch sollen verhindern, dass gefährliche Feuerwerkskörper unbemerkt über die Grenze gelangen.

Hunderte Böller bereits sichergestellt

Auch im Bahnverkehr wird genauer hingeschaut. Seit Mai waren uniformierte Polizisten im Rahmen abgestimmter Streifen bereits in rund 500 Zügen unterwegs. Allein für November sind etwa 300 weitere Zugstreifen vorgesehen. Dass die Kontrollen Wirkung zeigen, verdeutlichen die bisherigen Sicherstellungen: Die Bereitschaftseinheit Wien stellte bei ihren Schwerpunktaktionen mehr als 700 pyrotechnische Gegenstände sicher. Am 28. Oktober führte der Hinweis eines ÖBB-Zugbegleiters außerdem zur Sicherstellung von 307 verbotenen pyrotechnischen Gegenständen. „Wer glaubt, illegale Pyrotechnik unbemerkt mit der Bahn transportieren zu können, irrt“, betont Michaela Huber, Geschäftsführerin der ÖBB-Operative Services GmbH.

Kontrolle führt zu Festnahme

Bei den Kontrollen am Dienstag machten die Beamten allerdings noch eine andere Entdeckung. Auf der Strecke zwischen Wien-Floridsdorf und Wien-Praterstern wurde eine ungarische Staatsangehörige kontrolliert. Bei ihr fanden die Polizisten 22 mutmaßlich gestohlene Puppen im geschätzten Gesamtwert von rund 600 Euro. Die Frau zeigte sich laut Polizei geständig und wurde wegen des Verdachts des Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt. Weil im Zuge der Amtshandlung zudem ein fremdenrechtlicher Festnahmeauftrag erwirkt wurde, erfolgte anschließend ihre Festnahme.

Kontrollen werden bis Silvester verstärkt

Die Polizei kündigte an, die Schwerpunktaktionen bis zum Jahreswechsel weiter zu intensivieren. Bundespolizeidirektor Michael Takács betont, dass gegen illegale Pyrotechnik konsequent vorgegangen werde. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Zoll bei 134 Aufgriffen insgesamt 8.840 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt. Darunter befanden sich laut Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl 720 Feuerwerkskörper mit besonders hohem Gefahrenpotenzial. Die Behörden appellieren an die Bevölkerung, ausschließlich zugelassene Pyrotechnik zu verwenden und die geltenden Sicherheitsvorschriften einzuhalten.