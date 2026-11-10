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/ ©Georg Steinwanderer
Symbolfoto
auf dem bild von 5min.at sieht man das untere belvedere in wien.
Dichte Wolken bestimmen am Mittwoch das Wetter in Wien.
Wien
10/11/2026
Prognose

Grau in Grau: Wien muss am Mittwoch auf Sonne verzichten

Viel Sonnenschein ist am Mittwoch in Wien nicht zu erwarten. Dichte Wolken bestimmen das Wettergeschehen, immerhin bleibt es die meiste Zeit trocken. Auch die Temperaturen zeigen sich wenig einladend.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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Der Mittwoch (11. November) bringt in Wien überwiegend trübes Herbstwetter. Mit einer westlichen Höhenströmung ziehen den ganzen Tag über dichte Wolkenfelder über die Bundeshauptstadt. Die Sonne hat dabei kaum eine Chance, sich durchzusetzen. Immerhin gibt es auch eine gute Nachricht: Trotz der geschlossenen Wolkendecke bleibt es größtenteils niederschlagsfrei.

Temperaturen bleiben im einstelligen Bereich

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südost. In den frühen Morgenstunden liegen die Temperaturen bei rund 3 Grad. Im Laufe des Tages steigen sie nur langsam an und erreichen schließlich Höchstwerte von etwa 8 Grad.

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