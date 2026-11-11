Rechenzentrum: In der Seestadt Aspern soll ein Vorzeigeprojekt entstehen

Digitalisierung und KI lassen den Bedarf an Rechenleistung und Speicherplatz in Wien stark steigen. Zur Absicherung des Wirtschaftsstandorts plant die Stadt nun ein großes Rechenzentrum. Entsprechende Pläne gibt es bereits.

Ein Ausbau mit System: Mit ihrer neuen Rechenzentrumsstrategie gibt die Stadt Wien klare Regeln für digitale Infrastruktur vor. STRABAG Real Estate und die Wirtschaftsagentur Wien setzen diese Grundsätze nun direkt in die Tat um und entwickeln gemeinsam ein erstes Projekt in der Seestadt Aspern.

Bedarf an Rechenleistung wächst rasant

Mit der fortschreitenden Digitalisierung von Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft wächst der Bedarf an Rechenleistung schnell. Eine aktuelle Studie von EcoAustria im Auftrag der Wirtschaftsagentur Wien verdeutlicht die Lücke: Österreichweit trifft eine Nachfrage von rund 419 Megawatt derzeit auf ein heimisches Angebot von lediglich 80 bis 100 Megawatt. Allein für Wien wird bis 2030 ein Bedarf von etwa 250 Megawatt erwartet, heißt es in einer Aussendung der Stadt Wien am Mittwoch. Gleichzeitig stehen Städte vor der Herausforderung, neue Rechenzentren ressourcenschonend und stadtverträglich in die bestehende Infrastruktur einzubetten.

Wirtschaftsstandort soll gestärkt werden

Mit der am Dienstag vorgestellten Rechenzentrumsstrategie definiert die Stadt Wien nun verbindliche Rahmenbedingungen für den Ausbau dieser Schlüssel-Infrastruktur. Im Fokus sollen dabei digitale Souveränität, die Stärkung des Wirtschafts- und Forschungsstandorts, ökologische Nachhaltigkeit sowie ein verantwortungsvoller Einsatz von Energie, Wasser und Flächen stehen. Wie diese Leitlinien in der Praxis greifen, demonstriert bereits ein konkretes Bauvorhaben in der Seestadt Aspern.

Vorzeigeprojekt soll Bedarf für etwa 12.700 Haushalte decken

Statt auf Masse setzt Wien auf gezielte Kapazitäten an optimalen Standorten. Das Vorzeigeprojekt in Aspern soll ein Rechenzentrum mit verdunstungsfreiem, geschlossenem Wasserkreislauf werden. Die Abwärme soll ins Fernwärmenetz fließen. Laut der EcoAustria-Modellrechnung entspricht das rund 108 Gigawattstunden pro Jahr, das wäre genug für etwa 12.700 Haushalte. Das Projekt befindet sich aktuell noch in der Entwicklungsphase. Vor dem Baustart stehen noch die Auswahl eines Investors und europäischen Betreibers, Genehmigungen sowie Info-Veranstaltungen für Anrainer an.

„Wildwuchs an Rechenzentren“ ausgeschlossen

Die Wiener Rechenzentrumsstrategie soll als verbindlicher Leitfaden für künftige Genehmigungsverfahren fungieren und sicherstellen, dass neue Projekte den Interessen der Bevölkerung, der lokalen Wirtschaft und des Arbeitsmarkts dienen – mit einem besonderen Schwerpunkt auf ökologischer Nachhaltigkeit. Ein unkontrollierter Wildwuchs an Rechenzentren, der die Energie- und Trinkwasserversorgung belastet oder der Natur schadet, wird damit in Wien konsequent ausgeschlossen.