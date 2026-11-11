„Host kan Genierer?“ Wiener Linien rufen zur Einhaltung ihrer Hausordnung auf

Laut telefonieren, Burger essen oder mit dem E-Scooter durch die Stoßzeit: Was harmlos wirkt, stört andere Fahrgäste. In den Öffis zählt gegenseitiger Respekt. Bei Verstößen kassiert man in Wien 50 Euro Strafe.

Mit ihrer neuen Kampagne „Host kan Genierer?“ setzen die Wiener Linien auf gegenseitigen Respekt in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Bundeshauptstadt und rufen damit eine eigene Hausordnung ins Leben. Im Prinzip geht es aber um Dinge, die eigentlich sowieso auf der Hand liegen sollten: Etwa kein lautes Telefonieren, kein geruchsintensives Essen während der Fahrt oder kein Mitbringen von E-Scootern während den Stoßzeiten. Wer sich nicht daran hält, muss 50 Euro Strafe zahlen.

Bis zu 900 Gäste in einer U-Bahn

Bis zu 900 Menschen fahren gleichzeitig in einem U-Bahn-Zug mit – da kann stark riechendes Essen für andere schnell störend werden. Aus Rücksicht auf alle Fahrgäste ist das Essen in der U-Bahn daher nicht erlaubt. Auch, wenn der ganze Waggon beim lauten Telefonieren mithört, wird’s für andere schnell anstrengend. Deshalb heißt’s auch hier Rücksicht nehmen. Ebenfalls nicht erlaubt ist das Mitführen von Hunden ohne Leine und Maulkorb, sowie das Betreten einer vollen Garnitur mit einem E-Scooter.

Fährst du mit den Öffis? Manchmal. Regelmäßig. Ich bin meist mit dem Auto unterwegs.. Ich gehe zu Fuß. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Und wer kontrolliert das?“

Zur besseren Veranschaulichung teilen die Wiener Linien auf Social Media ein Video, das auf humorvolle Art und Weise etwas zum Nachdenken anregen soll. Auf den Kommentar eines Users, der fragt: „Haha, und wer kontrolliert das?“, gibt es eine rasche und eindeutige Antwort: „Unsere SicherheitsmitarbeiterInnen.“ Für die Einhaltung der Spielregeln wird also gesorgt. Wer sich die 50 Euro also sparen will, solle sich einfach an die Hausordnung halten, heißt es. Laut einer stichprobenartigen Befragung von Fahrgästen laufen die meisten Fahrten glücklicherweise bereits meist recht störungsfrei ab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 09:06 Uhr aktualisiert