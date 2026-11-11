„Arena muss bleiben!“: Neue Petition sorgt für Unterschriften-Flut

Die Stadt Wien kürzt dem Kulturzentrum Arena Wien die Mittel: Wie „MeinBezirk“ zuerst berichtete, sollen der Einrichtung in der Landstraße im Jahr 2027 Fördergelder in Höhe von 259.000 Euro gestrichen werden.

Seitens der Arena Wien stößt dieses Vorhaben auf heftigen Widerstand. Im kommenden Jahr muss die Institution einen plötzlichen Einschnitt von 259.000 Euro verkraften. Grund dafür ist eine Neuausrichtung der Prioritäten bei der zuständigen MA 13 angesichts des allgemeinen Spardrucks. Der stellvertretende Obmann des Trägervereins, Laurenz Platzer, spricht laut „MeinBezirk“ von einem „Kahlschlag“ und warnt vor gravierenden Konsequenzen.

Arena bangt um ihre Zukunft

Beim Sparen werden offenbar keine halben Sachen gemacht: Nachdem erst vor Kurzem das Aus für die Förderungen von Awareness-Projekten und mehreren Eltern-Kind-Zentren publik wurde, trifft es nun ein Wiener Kultur-Aushängeschild. Die Arena Wien in der Landstraße bangt um ihre finanzielle Zukunft. Ausgerechnet im laufenden Jubiläumsjahr zum 50-jährigen Bestehen gab die Stadt dem Trägerverein zu verstehen, dass 2027 kein Geld mehr fließen wird. Eine „Katastrophe“ für die Arena.

130 Konzerte im nicht-kommerziellen Bereich geplant

Gestrichen wird laut „MeinBezirk“ die Jahresförderung der MA 13 für den Arena-Trägerverein „Forum Wien – Arena, Verein zur Förderung und Verwirklichung von Kultur-, Jugend- und Kommunikationszentren“ (KJKZ) im Bereich „Wienweite spezielle Angebote“. Die MA 13 und das Büro von Stadträtin Bettina Emmerling (Neos) bestätigten den Schritt auf Anfrage: Aufgrund des Spardrucks konzentriere man sich künftig auf die flächendeckende Kinder- und Jugendarbeit als Kerngeschäft. Der Veranstaltungsbetrieb der Arena selbst ist davon nicht betroffen. Für Platzer greift diese Argumentation zu kurz: „Für nächstes Jahr sind bereits 240 Konzerte geplant, 130 davon im nicht-kommerziellen Bereich“, hält er dagegen. Darüber hinaus biete der Verein abseits des reinen Veranstaltungsorts ein vielfältiges kostenloses Angebot – von Schulführungen und Abendschul-Workshops bis hin zu Benefizkonzerten, Ausstellungen und Familienevents.

Petition #Arena muss bleiben

Mit dem Appell „Rettet die Arena!“ fordern die Betreiber nun ein klares Bekenntnis von Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und der Stadtregierung zum Fortbestand der Institution. Neben der Rücknahme der Subventionsstreichung verlangt die Initiative eine schriftliche Absicherung der dauerhaften Geländenutzung sowie die Zusage, die denkmalgeschützten Gebäude laufend instand zu halten.

„Seit 50 Jahren sind wir ein selbstverwalteter Freiraum, in dem Menschen lernen, Verantwortung zu übernehmen und ihre Stadt mitzugestalten. Gerade in einer Zeit, in der junge Menschen vereinsamen und die Demokratie unter Druck steht, braucht die Stadt Wien Orte wie die Arena mehr denn je. Mit den 259.000 € haben wir schon jetzt am Existenzminimum gewirtschaftet und wurden mit vielen notwendigen Instandhaltungen für die denkmalgeschützten Gebäude allein gelassen. Eine komplette Streichung bringt uns in existenzielle Schwierigkeiten und genaue Folgen können noch gar nicht abgeschätzt werden.“ Peter Hanzl, Arena Wien

Bereits über 25.000 Unterschriften gesammelt

Laut Arena Wien lag der Förderantrag für 2027 der MA 13 bereits seit März 2026 ohne Rückmeldung vor, bevor Ende Oktober überraschend die telefonische Absage erfolgte. Der gemeinnützige Verein kritisiert, von der NEOS-geführten Geschäftsgruppe fälschlicherweise als bloßer „Veranstaltungsort“ eingestuft zu werden, was dem eigenen 50-jährigen Wirken widerspreche. Da die Stadt die Institution seit Jahrzehnten in einer unsicheren Lage halte, ruft die Arena nun dazu auf, ein deutliches politisches Zeichen für ihren Erhalt zu setzen. Die Petition hat sich ein erstes Ziel von 30.000 Unterschriften gesetzt – über 25.000 wurden bereits gesammelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 08:25 Uhr aktualisiert